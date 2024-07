Piątek, 26 lipca: zaczynają się Igrzyska Olimpijskie, święto sportowców, kibiców i… skutecznych marek

Wydarzenia sportowe takie jak rozpoczynające się w piątek Igrzyska Olimpijskie w Paryżu to gwarancja pozytywnych emocji zarówno dla sportowców jak i kibiców. Jak można to obserwować od dawna, imprezy sportowe zazwyczaj łączą różnego typu odbiorców czy grupy społeczne.

Marki wykorzystują to od dawna, swoją komunikację czy zaangażowanie kierując w ten segment rynku.

Jak tłumaczy Łukasz Roszkowski właściciel agencji marketingowej Mejor Media, międzynarodowe marki, które są partnerami podczas największej imprezy czterolecia widzą zauważalny wzrost rozpoznawalności i sprzedaży marki czy danych produktów, które akurat promują w czasie tego wydarzenia.

– Warto zauważyć, że Igrzyska Olimpijskie trwają około miesiąca więc ekspozycja sponsorska jest wyjątkowo długa i można budować w tym czasie szeroko zakrojoną komunikację na różnych rynkach, wykorzystując zachowania konsumentów w poszczególnych krajach czy kontynentach – mówi Łukasz Roszkowski.

– Marketing w sporcie to inwestycja, która może przynieść długoterminowe korzyści, zarówno w zakresie zwiększenia sprzedaży, jak i budowania trwałych relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi – dodaje ekspert.

Rozpoczynające się w piątek 26 lipca 2024 r. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu to gratka dla milionów fanów sportu. Emocjonują się nimi miliony widzów na całym świecie. Niektóre segmenty produktów mogą to wykorzystać do swojej komunikacji i wyjść na tym pozytywnie.

Takim przykładem mogą być branża piwna. Podczas emocji sportowych wzrasta spożycie tego trunku a kibicowanie kojarzy się nieodłącznie dla większości społeczeństwa ze spożywaniem złocistego trunku.

Kolejnymi produktami, które zyskują na rywalizacji sportowej są produkty z branży RTV. Sieci handlowe podczas większych wydarzeń sportowych prześcigają się w promocjach wykorzystując w komunikacji globalne wydarzenia sportowe.

– Sponsoring to doskonały sposób na zwiększenie widoczności marki. Logotypy umieszczone na strojach sportowych, bandach reklamowych czy w transmisjach telewizyjnych mogą dotrzeć do szerokiej publiczności. Takie działania przyciągają uwagę zarówno lokalnej społeczności, jak i globalnych odbiorców, w zależności od skali sponsorowanego wydarzenia – tłumaczy Łukasz Roszkowski.

Igrzyska w Paryżu, działania we własnym środowisku

Sport kojarzy się z wartościami takimi jak zdrowie, determinacja, współpraca i fair play.

– Zaangażowanie firmy w wydarzenia sportowe może wzmocnić jej wizerunek, pokazując ją jako organizację wspierającą pozytywne inicjatywy i dbającą o dobro społeczności. Dzięki temu firma może zyskać większe zaufanie konsumentów oraz poprawić swoje relacje z lokalnymi społecznościami – podkreśla ekspert.

I dodaje, iż kolejnym pozytywnym aspektem zaangażowania marki może być powiększenie zasięgu na temat produktu czy usługi, które oferuje firma.

Organizowanie konkursów, eventów sportowych to skuteczne sposoby na zwiększenie zaangażowania klientów. Tego typu inicjatywy mogą przyciągnąć uwagę konsumentów, zbudować ich lojalność i zwiększyć ich zaangażowanie w markę. Dodatkowo, wydarzenia sportowe stwarzają okazje do interakcji z klientami w mniej formalnym, bardziej przyjaznym środowisku.

Wewnętrzne korzyści dla firmy zaangażowanej w sport

Łukasz Roszkowski wskazuje też na jeszcze jedną ważną możliwość wykorzystania igrzysk olimpijskich dla potrzeb przedsiębiorstwa.

– Zaangażowanie firmy w sport może również pozytywnie wpłynąć na jej pracowników, promując zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Organizowanie firmowych eventów sportowych, wspieranie drużyn pracowniczych czy oferowanie programów zdrowotnych może poprawić morale i lojalność pracowników. Zadowoleni i zdrowi pracownicy są bardziej produktywni i zaangażowani w pracę, co przekłada się na lepsze wyniki firmy – wskazuje ekspert.

Duże wydarzenia sportowe, takie jak igrzyska olimpijskie mają globalny zasięg, co pozwala firmie na dotarcie do międzynarodowej publiczności. Zaangażowanie w takie wydarzenia może zwiększyć globalną rozpoznawalność marki i otworzyć drzwi do nowych rynków.

Ogólnie można stwierdzić, iż zaangażowanie firmy w sport to inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści.

Dzięki zwiększeniu rozpoznawalności marki, budowaniu pozytywnego wizerunku, zaangażowaniu klientów, wykorzystaniu nowych możliwości marketingowych, zwiększeniu sprzedaży, wzmacnianiu relacji wewnętrznych i osiąganiu globalnego zasięgu, firmy mogą znacząco poprawić swoje wyniki i zyskać przewagę konkurencyjną.

Przede wszystkim jednak wspieranie sportu to nie tylko korzyści dla przedsiębiorstwa, ale także pozytywny wpływ na społeczność i promowanie zdrowego stylu życia.