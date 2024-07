Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Prawie połowa kupujących w sklepach internetowych deklaruje, że wygląd strony jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o ich postrzeganiu wiarygodności firmy. Jak zatem budować uniwersalne projekty stron, które nie zginą w morzu im podobnych?

REKLAMA

Sklepy internetowe: są ich tysiące, będzie jeszcze więcej

REKLAMA

W Polsce jest ok. 66 tys. sklepów internetowych, a prognozy Dun&Bradstreet Poland przewidują, że do końca bieżącego roku liczba ta wzrośnie do 70 tys. W samym 2023 r. powstało 8 tys. nowych witryn zakupowych. To powoduje, że rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, a zbudowanie sklepu wyróżniającego się na tle innych staje się coraz większym wyzwaniem.

Tymczasem w erze e-commerce nie wystarczy wyłącznie być online, aby sprzedawać. Przedsiębiorcy muszą wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i przyciągać ich uwagę na wiele różnych sposobów, także wizualnie – rekomendują eksperci marki Shoper.

Jak informuje Artur Halik, Head of Sales, Shoper, choć może wydawać się, że wygląd sklepu internetowego nie jest aż tak istotny w całym procesie budowania biznesu online, to jednak liczby mówią same za siebie. Niemal 40% użytkowników rezygnuje z korzystania ze strony, którą uznają za nieatrakcyjną.

– Warto od początku budować unikalny wizerunek, który będzie kojarzył się z marką i tym samym przyciągał klientów – radzi Artur Halik.

Takie możliwości stwarza na przykład aplikacja Storefront. To technologia, w ramach której właściciele biznesów e-commerce mogą skorzystać z intuicyjnego kreatora szablonów sklepów internetowych.

– Zawiera on dziesiątki modułów możliwych do wdrożenia za pomocą metody przeciągnij i upuść. Zależało nam na tym, żeby każdy, nie tylko osoby zaawansowane technologicznie, był w stanie samodzielnie stworzyć atrakcyjny, a przede wszystkim bardzo funkcjonalny sklep internetowy – wyjaśnia ekspert.

Klient kupując wybrany towar chce się poruszać po sklepie internetowym intuicyjnie

REKLAMA

Eksperci uważają, iż projekt strony, poza warstwą wizualną, musi stawiać na doświadczenia użytkownika, czyli User Experience – UX.

Składają się na to takie elementy jak wygoda i szybkość obsługi, czytelność strony i łatwość jej nawigacji czy funkcjonalność na różnych urządzeniach.

Jak wskazują dane, odpowiednio zaprojektowany interfejs użytkownika może podnieść współczynnik konwersji witryny o 200%, z kolei lepszy UX może zwiększyć go nawet o 400%. Te same statystyki pokazują, że 88% kupujących online jest mniej skłonnych do powrotu na stronę, z którą mają złe doświadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– W Polsce prawie 80% konsumentów kupuje online. Dlatego, aby jak najskuteczniej dotrzeć do potencjalnych klientów, przedsiębiorcy nie mają już wyboru pomiędzy estetyką, atrakcyjnością strony a jej użytecznością. Te elementy muszą iść ze sobą w parze i wzajemnie się uzupełniać – tłumaczy ekspert.

– Wśród naszych klientów widzimy, choćby przez wykorzystanie nowych narzędzi, że są otwarci na zmiany i cały czas szukają możliwości ulepszenia swojego biznesu – uzupełnia Artur Halik.

Właściciel e-sklepu chce mieć możliwość samodzielnej zmiany witryny

Zmienia się także proces powstawania sklepów internetowych. Dostępne dzisiaj narzędzia pozwalają na samodzielne budowanie witryn bez znajomości języków programowania. Model ten można porównać do układania klocków. Poza atrakcyjnym wyglądem, pod każdym z modułów kryją się dodatkowe opcje i możliwości rozwoju funkcjonalności strony.

– Po wielu rozmowach z naszymi klientami zauważyliśmy, że to na czym im zależy najbardziej, to opcja samodzielnego tworzenia, edytowania i zarządzania szablonami graficznymi, a tym samym wyglądem sklepu. Chcą mieć możliwość szybkiego wprowadzania zmian, nie będąc zależnym od pośredników – tłumaczy Artur Halik.

–Zdajemy sobie sprawę, że sklep to żywy organizm, który reaguje na czynniki zewnętrzne, takie jak szybkie promocje, czy szczytowe momenty wyprzedaży i peaki zakupowe. Przedsiębiorcy powinni być pewni, że ich strony są gotowe na każdą z tych możliwości, a oni sami mogą na bieżąco wprowadzać zmiany – dodaje Adrian Słowik, Head of Product Developement, Shoper.

Tak więc niezależnie od metody, proces budowania czy ulepszania sklepu internetowego musi odbywać się kompleksowo. I wygląd, i funkcjonalność mogą stanowić zarówno najmocniejszą, jak też najsłabszą stronę biznesu, decydując o jego sukcesie lub szybkim upadku.