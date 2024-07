Pomoc dla sadowników do 31 stycznia 2025 roku

Pomoc dla polskich sadowników (sady i winorośle) do 31 stycznia 2025 roku - Komisja Europejska zdecydowała. To wsparcie dla sadowników, którzy ucierpieli w trakcie kwietniowych przymrozków i gradobicia.

Pomoc dla sadowników 2024

Komisja Europejska przydzieliła Polsce 37 mln euro na pomoc dla rolników dotkniętych kwietniowymi przymrozkami i gradobiciem - poinformował w środę minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Wypłaty mają zostać dokonane do 31 stycznia 2025 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Podczas konferencji prasowej szef MRiRW wskazał, że KE z rezerwy rolnej przydzieliła Polsce 37 mln euro na wsparcie dla właścicieli sadów i winorośli, których plantacje zostały zniszczone w wyniku kwietniowych przymrozków i gradobicia. Dodał, że Austria otrzymała na ten cel 10 mln euro, a Czechy 15 mln euro. Siekierski zaznaczył również, że Polska ma prawo powiększyć kwotę pomocy o środki budżetowe, które - jak wskazał - mogą wynieść nawet 200 proc. wsparcia unijnego.

Minister poinformował, że "obecnie trwa jeszcze szacowanie strat, ale do 31 października br. powinny zostać one zostać zakończone (...) i do 31 stycznia 2025 r. będziemy mogli wypłacać tę kwotę dla poszkodowanych". Dodał, że kwoty, które trafią na konta plantatorów, będą zależały od poziomu ostatecznych strat wysokości wsparcia z budżetu państwa. W jego opinii mogą one być znacznie większe niż przewidywana wartość wsparcia, którą szacuje się na ok. 450 mln zł.

Uczestniczący w konferencji wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak poinformował, że działający przy MRiRW zespół ds. monitorowania rynków rolnych koncentruje się obecnie na sytuacji na rynku zbóż. "Chodzi o to, by resort miał bieżącą informację na temat tego, jak wyglądają zbiory w poszczególnych regionach kraju, jak przebiega tranzyt zbóż z Ukrainy, jakie są wyniki eksportu" - mówił. Dodał, że do końca czerwca 2024 r. z Polski wyeksportowano 12,5 mln ton zbóż, dzięki czemu rolnicy mają miejsce na tegoroczne plony.

Na dopłaty do skupu zbóż z ubiegłorocznych zborów przeznaczono 2,1 mld zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Unijna pomoc dla sadowników z Polski - przymrozki i grad

REKLAMA

We wtorek Komisja Europejska, przy zgodzie państw członkowskich, zdecydowała się przeznaczyć 77 mln euro z rezerwy rolnej na wsparcie rolników z sektorów owoców, warzyw i wina w Austrii, Czechach i Polsce, którzy ostatnio ucierpieli z powodu niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Wiosną tego roku Czechy, część Austrii i część Polski dotknęły bezprecedensowe przymrozki, które po wyjątkowo łagodnych temperaturach w marcu miały znaczny wpływ na sady i winnice. Dodatkowe szkody zostały spowodowane w Polsce przez gradobicie.

Władze krajowe rozdzielą pomoc bezpośrednio między rolników, aby zrekompensować im straty gospodarcze. Austria, Czechy i Polska będą musiały powiadomić Komisję w szczególności o kryteriach stosowanych do obliczania pomocy indywidualnej oraz działaniach podjętych w celu uniknięcia zakłócenia konkurencji.

Płatności dla rolników Czech, Austrii i Polski muszą zostać dokonane do 31 stycznia 2025 r.(PAP)

autorka: Ewa Wesołowska