Zadbaj o siebie i swoje przywództwo, czyli wyzwania współczesnego menedżera

Dzisiejszy świat zarządzania wymaga od menedżerów nieustannej ewolucji. Hasło „menedżer od nowa” może oznaczać zarówno rozpoczęcie czegoś od początku, jak i wprowadzenie zmian poprawiających istniejący stan rzeczy. W obliczu dzisiejszych wyzwań, pełnych zawirowań i rozlicznych ścieżek, nowoczesne zarządzanie staje się sztuką balansowania między tradycją a innowacją.

Menedżerowie XXI wieku stoją przed wieloma wyzwaniami, które wymagają od nich ciągłego rozwijania kompetencji. Umiejętność reagowania na dynamiczne zmiany, efektywne zarządzanie zespołami oraz wspieranie ich dobrostanu stają się kluczowe. Dziś liderzy muszą być nie tylko strategami, ale również mentorami, psychologami i ekspertami w dziedzinie technologii. Ponadto istotne staje się samoregenerowanie menedżerów, aby mogli skutecznie dbać o swoich pracowników. Każda decyzja podejmowana przez lidera ma strategiczne znaczenie – wpływa nie tylko na organizację, ale przede wszystkim na ludzi w niej pracujących. Nowoczesne technologie i zmieniające się oczekiwania pracowników zmuszają menedżerów do bycia bardziej elastycznymi i gotowymi do ciągłej adaptacji.

Filozofia lifelong learning

W tym kontekście filozofia „lifelong learning” nabiera nowego znaczenia. Idea ta, sięgająca początków XX wieku, obejmuje cztery szerokie cele, które wzajemnie się uzupełniają i wspierają: samorealizację, aktywne uczestnictwo w rynku pracy i społeczeństwie, integrację społeczną oraz zdolności adaptacyjne.

Life

Oznacza konieczność ciągłego obserwowania otoczenia i trendów. W świecie pełnym technologii i zmian menedżerowie muszą umieć adaptować się do nowych realiów, niezależnie od tego, czy mówimy o globalizacji, cyfryzacji czy zmieniających się oczekiwaniach kolejnych pokoleń pracowników. Zdolność do dostrzegania i wykorzystywania okazji oraz minimalizowania zagrożeń wymaga stałej czujności i gotowości do działania. W tym kontekście kluczowe staje się także zrozumienie wpływu globalnych trendów na lokalne rynki i umiejętność przewidywania ich konsekwencji.

Long

To z kolei spojrzenie na edukację jako proces trwający przez całe życie. Menedżerowie powinni dostosowywać swoją wiedzę i umiejętności do aktualnych potrzeb oraz być gotowi na przyszłe wyzwania. Edukacja nie kończy się na zdobyciu dyplomu – jest to nieustanny proces, który wymaga zaangażowania i otwartości na nowe doświadczenia. W praktyce oznacza to konieczność ciągłego poszerzania swoich horyzontów, uczestnictwa w konferencjach, warsztatach oraz aktywne korzystanie z dostępnych zasobów edukacyjnych. Learning Przypomina, że rola menedżera to przede wszystkim uczenie się. W dobie przyspieszającego świata i ciągłych technologicznych zmian ciągłe podnoszenie kompetencji staje się koniecznością. Menedżerowie muszą być na bieżąco z najnowszymi trendami, technologiami oraz metodami zarządzania. Uczenie się obejmuje zarówno zdobywanie nowych umiejętności, jak i doskonalenie tych już posiadanych. Przykładem może być tu chociażby rozwijanie kompetencji miękkich, które są kluczowe w zarządzaniu zespołami.

Menedżer od nowa

Punktem wyjścia dla nowoczesnego menedżera jest zadbanie o siebie i swoją jakość przywództwa. Można to osiągnąć poprzez nieustanny rozwój umiejętności: podejmowanie nowych wyzwań, udział w programach rozwojowych, poszukiwanie innowacyjnych szkoleń i kursów. Dbałość o własny rozwój to jednak dopiero początek. Ważne jest także umiejętne zarządzanie swoim czasem oraz energia, aby móc efektywnie sprostać wszystkim wyzwaniom. Samorozwój powinien być uzupełniany o regularną refleksję nad własnymi sukcesami i porażkami, co pozwala na ciągłe doskonalenie. Kolejnym krokiem jest wsparcie zespołu. Menedżer powinien być mentorem i coachem dla swoich pracowników, korzystać z wiedzy bardziej doświadczonych kolegów oraz dzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi pracownikami. Budowanie relacji w zespole i rozwijanie kultury organizacyjnej opartej na współpracy sprzyja dobrostanowi samego lidera. Współpraca i otwartość na różnorodność w zespole mogą prowadzić do bardziej innowacyjnych rozwiązań i zwiększenia efektywności całego zespołu.

Nowoczesny menedżer musi umieć spojrzeć krytycznie na swoje działania i decyzje. Refleksja nad sukcesami i porażkami pozwala na wyciąganie wniosków i unikanie powtarzania błędów. Ważny jest również work-life balance. Menedżerowie, którzy dbają o własną równowagę, są bardziej efektywni, kreatywni i mniej narażeni na wypalenie zawodowe. Promowanie work-life balance w zespole prowadzi do zwiększenia satysfakcji pracowników, co przekłada się na ich wydajność i lojalność. Dbałość o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym powinna obejmować nie tylko własne działania, ale także promowanie tego podejścia w całej organizacji.

Nowe podejście do przywództwa

Era cyfrowa wymaga od menedżerów nowego podejścia do przywództwa. Tradycyjny model ustępuje miejsca bardziej zwinnemu, partycypacyjnemu stylowi, który angażuje pracowników w procesy decyzyjne. Menedżerowie muszą być otwarci na innowacje, elastyczni i gotowi na szybkie adaptacje do zmieniających się warunków. Zarządzanie zespołami pracującymi w różnych lokalizacjach i strefach czasowych wymaga nowych umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych. Nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy big data, stają się narzędziami, które menedżerowie muszą opanować, aby skutecznie kierować swoimi zespołami. „Menedżer od nowa” to lider, który nieustannie się rozwija, dba o równowagę oraz umiejętnie wykorzystuje nowoczesne technologie. Taki menedżer adaptuje się do nowych realiów, jest otwarty na innowacje i gotowy na inwestycje w rozwój – własny, swoich pracowników oraz organizacji. W dynamicznie zmieniającym się świecie takie podejście pozwala na efektywne prowadzenie zespołów i organizacji, które są gotowe na wyzwania przyszłości. Nowoczesne zarządzanie to sztuka, której nie da się opanować raz na zawsze. To ciągły proces uczenia się, refleksji, adaptacji i dbałości o równowagę. Menedżerowie każdego dnia znajdują odpowiedzi na pytania o to, jak być lepszym liderem. Najważniejsze jest, aby dbali o siebie, swoich ludzi i organizację, postrzegając całość jako zdrowo funkcjonujący ekosystem. Tylko wtedy można mówić o prawdziwym sukcesie w nowoczesnym zarządzaniu, które jest gotowe na przyszłe wyzwania i zmiany

dr Sylwia Hałas-Dej Dziekan Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego.

