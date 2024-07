Dlaczego premiera kontraktów na ethereum jest ważną chwilą dla kryptowalut

Debiut funduszy ETF na największą z kryptowalut, czyli bitcoin, okazał się absolutnym sukcesem. Premiera tego instrumentu inwestycyjnego opartego o kryptowalutę pozwoliła na dostęp do zakupów BTC inwestorom instytucjonalnym, a to podbiło cenę do kryptowaluty do rekordowych poziomów. Choć regulacyjna saga i batalia banków inwestycyjnych oraz emitentów funduszy trwała kilka lat, zakończyła się sukcesem. W marcu bitcoin osiągnął rekordową cenę ponad $73 000 i choć od tamtej pory jego kurs uległ korekcie, to nadal utrzymuje się powyżej $63 000, a więc znacznie wyżej niż w ubiegłych latach.

Fundusze ETF na Ethereum już wkrótce

Dokąd zmierza Ethereum -analizy ekspertów

Zwiększenie zainteresowania kryptowalutą Zmiany kursu Bitcoina w ostatnich miesiącach. Źródło: Yahoo Finance Źródło zewnętrzne A na tym historia kryptowalutowych funduszy ETF się nie kończy. Inwestorzy z uwagą śledzą teraz aktualności z rynku blockchain, bo w kolejce do SEC ustawiają się kolejni emitenci, którzy złożyli wnioski o zatwierdzenie emisji funduszy ETF na drugą największą kryptowalutę pod względem kapitalizacji –Ethereum. Sprawdzimy tutaj, czy wprowadzenie tych funduszy zwiększy popyEthereum wśród inwestorów instytutcjonalnych, a także spróbujemy ocenić, jak może to wpłynąć na cenę ETH. REKLAMA Fundusze ETF na Ethereum już wkrótce Jak wskazują rynkowe plotki, uruchomienie tych funduszy ma nastąpić już wkrótce. Zgoda SEC na emisję ma nastąpić w najbliższych dniach, co zostało już nawet częściowo zdyskontowane przez rynki. Wskazują na to gwałtowne wzrosty Ethereum w ostatnich tygodniach, napędzane oczekiwanymi decyzjami amerykańskiego regulatora giełdowego. Ethereum wzrosło w ostatnim czasie do ponad $3400 za jedno ETH, jednakże wciąż nie znajduje się na wcześniejszych minimach z 2021 roku, kiedy ta kryptowaluta osiągnęła wartość ponad $4600. Może to jednak oznaczać większą perspektywę wzrostów. Ta kryptowaluta stworzona przez Vitalika Buterina jednak i tak radzi sobie znakomicie, od początku tego roku zyskując niemal 50%. Zmiany kursu Ethereum od początku roku. Źródło: Yahoo Finance Źródło zewnętrzne Amerykański regulator SEC oswoił się już najwyraźniej z udaną emisją funduszy ETF na bitcoin i teraz jest gotowy do zatwierdzenia tych instrumentów również na Ethereum. Najwięksi emitenci, tacy jak VanEck oraz 21Shares złożyli już prospekty emisyjne i poddali je korekcie zgodnie z ostatnimi wymaganiami SEC, co oznacza że po ich zatwierdzeniu możemy spodziewać się kilku, lub nawet kilkunastu podobnych ETFów na tę kryptowalutę. Dokąd zmierza Ethereum -analizy ekspertów REKLAMA Opinie ekspertów na ten temat są jednoznacznie pozytywne. Przepytany przez Cointelegraph analityk kryptowalutowy Tom Dunleavy zauważa, że dostępność ETH jest mniejsza, a to oznacza większą presję cenową w przypadku zakupów instytucjonalnych, a więc potencjalnie duże wzrosty cenowe. Cena spotowa ma być więc znacznie bardziej responsywna na zakupy funduszu. Natomiast Eryk Lipski, dyrektor polskiego oddziału Freedom24 uważa, że: „Zatwierdzenie funduszy spotowych naEthereum (ETH) znacząco zmieni krajobraz kryptowalut poprzez zwiększenie dostępności i adopcji, wpływając na dynamikę i płynność rynku oraz zachęcając instytucje do większego udziału. Dalszy ciąg materiału pod wideo REKLAMA Fundusze ETF upraszczają proces dostępu do Ethereum zarówno inwestorom detalicznym, jak i instytucjonalnym, eliminując potrzebę bezpośredniego zakupu, przechowywania i zarządzania ETH. Ta zwiększona dostępność może podobać się większemu gronu inwestorów, w tym również osobom, które obawiają się korzystania z giełd kryptowalut. Ponadto zatwierdzenie przez organy regulacyjne tych funduszy ETF będzie legitymizować Ethereum i szerszy rynek kryptowalutowy, potencjalnie zmniejszając postrzegane ryzyko i zachęcając do udziału ostrożniejszych inwestorów. Wprowadzenie funduszy ETF na Ethereum prawdopodobnie zwiększy popyt na ETH, ponieważ fundusze te będą musiały utrzymywać znaczne ilości aktywów bazowych. Ten zwiększony popyt może zwiększyć płynność rynku, prowadząc do bardziej stabilnych cen. Wstępne zatwierdzenie i uruchomienie tych funduszy ETF może więc spowodować znaczny wzrost cen ze względu na zwiększony popyt i pozytywne nastroje na rynku. Z czasem obecność funduszy ETF może pomóc w ustabilizowaniu cen, zapewniając stały dopływ kapitału do ETH.” Natomiast jak przytacza w wywiadzie dla agencji Reuters Thomas Perfumo, dyrektor do spraw strategii w jednej z największych na świecie giełd kryptowalutowych Kraken - Ethereum ma z grubsza połowę tego poziomu płynności spotowej, w porównaniu do bitcoina. Płynność mniejsza o połowę oznacza, że potrzebujesz mniej w wartościach bezwzględnych, czyli kwot w dolarach, aby wpłynąć na taki sam efekt na cenę tej kryptowaluty. Z kolei Jag Kooner, dyrektor do spraw instrumentów pochodnych na giełdzie kryptowalutowej Bitfinex, również pytany przez Reutersa, zaznacza, że uczestnicy rynku powinni przygotować się na powrót zmienności zarówno na tradycyjnych rynkach, jak i w kryptowalutach. Według tego analityka, w kształtowaniu się sytuacji kluczową role będą brały udział polityki makroekonomiczne, regulując dynamikę tego rynku. Zwiększenie zainteresowania kryptowalutą Mówiąc prościej, to właśnie od decyzji SEC w sprawie zatwierdzenia ETF na Ethereum będzie leżał klucz do najbliższych fundamentalnych ruchów cenowych. Jeżeli zatwierdzenie tych ETFów i ich emisja będzie co najmniej tak skutecznie wpływać na cenę Ethereum, jak w przypadku zatwierdzonych kilka miesięcy temu takich instrumentów na bitcoin, możemy oczekiwać dużego zainteresowania tą kryptowalutą, wraz z ruchami wspierającymi jej wzrosty. Inwestorzy oczywiście powinni brać pod uwagę także czynniki ryzyka, starając się wycenić przyszłą cenę ETH, takie jak zmiany wysokości stóp procentowych, wydarzenia geopolityczne, czy polityka regulacyjna dotycząca samych kryptowalut, ale niezależnie od tego sygnały o możliwości emisji funduszy ETF mogą wspierać Ethereum, a wraz z nim cały rynek kryptowalutowy w dłuższej perspektywie. Autor: Dmytro Spilka Zobacz również: Zadbaj o siebie i swoje przywództwo, czyli wyzwania współczesnego menedżera

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?