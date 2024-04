Wakacje składkowe. Dla kogo i jak z nich skorzystać?

Sejmowe komisje gospodarki i polityki społecznej wprowadziły poprawki redakcyjne i doprecyzowujące do projektu ustawy. Projekt ten ma na celu umożliwić przedsiębiorcom tzw. "wakacje składkowe", czyli przerwę od płacenia składek ZUS.

Podczas posiedzenia odrzucono poprawki zgłoszone przez posła Ryszarda Wilka z Konfederacji. Jego poprawki miały na celu wydłużenie "wakacji składkowych" z jednego do trzech miesięcy rocznie, jednocześnie likwidując dopłatę z budżetu państwa do składek przedsiębiorców za okres, kiedy nie byłyby one opłacane przez firmy.

Kto może skorzystać z "wakacji składkowych"?

Zgodnie z projektem ustawy, z "wakacji składkowych" będą mogli skorzystać przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którzy ubezpieczają co najwyżej dziewięć innych osób i osiągają roczne przychody nieprzekraczające równowartości 2 mln euro.

"Wakacje składkowe" dla mikroprzedsiębiorców

To rozwiązanie jest skierowane do najmniejszych przedsiębiorców, czyli mikroprzedsiębiorców, którzy stanowią najliczniejszą grupę wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ma ono wejść w życie w 2024 roku i z niego ma skorzystać około 1,7 mln osób.

Jak skorzystać z "wakacji składkowych"?

Aby skorzystać z "wakacji składkowych", przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Korzystając z "wakacji", przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać działalności, co oznacza, że nadal będzie mógł uzyskiwać z niej przychody i wystawiać faktury.