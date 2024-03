Wakacje składkowe: przedsiębiorcy skorzystają z nich jeszcze w 2024 r.

Jednym z projektów, które rząd zobowiązał się przyjąć w ciągu pierwszych 100 dni funkcjonowania, są tzw. wakacje składkowe. Jeszcze w tym roku najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać - zapewnia Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii.

Zapobiec utrudnieniom w rozwoju biznesu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspólnie z ZUS przygotowało projekt przepisów, które wprowadzają wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać najmniejsi przedsiębiorcy, wpisani do bazy CEIDG, którzy odprowadzają składki na własne ubezpieczenia oraz za nie więcej niż 9 ubezpieczonych, oprócz samych siebie.

- Od początku pracy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii stawiamy na dialog z biznesem i rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Dla wielu małych przedsiębiorstw wysokość składek może być barierą utrudniającą im rozwijanie własnego biznesu. Chcemy takim sytuacjom zapobiegać, dlatego stworzyliśmy projekt tzw. wakacji składkowych. To jedna z korzystnych propozycji, która pomoże w rozwoju przedsiębiorstw i zwiększeniu ich atrakcyjności – mówi Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii.

Wiceminister Jacek Tomczak dodaje - Rolą państwa jest prowadzenie dobrze wyważonej polityki gospodarczej, która z jednej strony będzie eliminowała albo zmniejszała bariery w prowadzeniu firmy i wspierała przedsiębiorców, a z drugiej zapewniała bezpieczeństwo i stabilność finansów publicznych. Projekt wakacji składkowych realizuje oba te cele.

Szacuje się, że z wakacji składkowych będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln osób. Z tego rozwiązania przedsiębiorcy będą mogli skorzystać jeszcze w tym roku.

Zasady korzystania z wakacji składkowych

O tym, czy i kiedy skorzystać z wakacji składkowych zadecyduje przedsiębiorca. Dzięki wakacjom właściciel firmy wpisanej do CEIDG dostanie możliwość zwolnienia w jednym dowolnym miesiącu roku z obowiązku opłacania składek na:

ubezpieczenia społeczne,

Fundusz Pracy,

Fundusz Solidarnościowy.

Korzystanie z wakacji składkowych nie wpłynie na uprawnienie do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Wakacje składkowe nie będą obowiązywać osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. W ten sposób zostanie zablokowane tzw. „wypychanie” pracowników na samozatrudnienie.

Tylko składki za przedsiębiorcę

Wakacje składkowe dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników).

Korzystając z wakacji przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności. Oznacza to, że przedsiębiorca w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody (roczne przychody nie mogą przekroczyć 2 mln euro).

Jak skorzystać z wakacji składkowych

Aby skorzystać z wakacji składkowych, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Jeżeli zatem przedsiębiorca będzie chciał, by to grudzień był miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien złożyć do ZUS w listopadzie.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie za pomocą profilu teleinformatycznego ZUS w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek złożony poza wskazanym okresem czasowym lub gdy dojdzie do zgonu wnioskodawcy przed jego rozpatrzeniem, nie zostanie rozpatrzony. Informacja o tym fakcie będzie dostępna w systemie teleinformatycznym.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Przedsiębiorcy będą musieli pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych.