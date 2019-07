Pakiet Przyjazne Prawo (PPP) - indywidualny przedsiębiorca jak konsument

Przełom w przepisach dotyczących prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, zmiany obejmą 2,7 mln firm

Pakiet Przyjazne Prawo (PPP) to zestaw ułatwień dla biznesu. Regulacja przyjęta przez rząd na początku lipca br. ma być podstawą do wprowadzenia zmian w wybranych ustawach i tym samym ograniczenia zbędnych i nadmiernych obciążeń regulacyjnych. Jedna z propozycji zawartych w projekcie PPP dotyczy zrównania uprawnień osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z konsumentami, przy zachowaniu pewnych warunków. Według informacji z Ministerstwa Przedsiębiorczości Technologii zmiany w tym zakresie dotyczą ok. 2,7 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.

Milowy krok w stronę przedsiębiorców?

Nowe przepisy są krokiem do rozluźnienia sztywnych zasad, zgodnie z którymi o zakresie uprawnień kupującego decyduje jedynie fakt, czy za towar lub usługę otrzymał fakturę, czy też nie. Projekt zmian stanowi dopuszczenie do głosu od lat postulowanych wniosków o wprowadzenie różnicowania przedsiębiorców ze względu na skalę prowadzonej działalności.

Zaznaczyć należy, że propozycje Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie rozszerzenia ochrony dla przedsiębiorców były krytykowane między innymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, UOKiK oraz Rządowe Centrum Legislacji.

Marlena Bednarz, Associate, Adwokat w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Instytucje te wyrażały swoje zaniepokojenie wskazując, że nowe przepisy spowodują konieczność każdorazowego badania tego, co wchodzi w zakres działalności zawodowej danego przedsiębiorcy, a co nie, co może powodować powstawanie sporów. Zdaniem przeciwników projektowanych zmian, nowe przepisy mogą zmniejszyć wydajność organów zajmujących się takimi sprawami, wzrost liczby spraw sądowych i wydłużenie obecnie trwających procesów.

Czym różni się mikroprzedsiębiorca od konsumenta w sytuacji, gdy zawiera umowę dla niego „niecodzienną” i dlaczego ustawodawca postanowił przyznać im inny zakres ochrony?

Gąszcz przepisów prawnych powoduje niekiedy zawrót głowy nawet u prawników, a co dopiero u osoby, która na co dzień nie zajmuje się prawem i która nie dysponuje zapleczem finansowym umożliwiającym jej analizę prawną zawieranych umów. Nie można zapominać, że osoby prowadzące jednoosobowe działalności często są niejako „zmuszane” do zawierania niektórych rodzajów umów, jednocześnie jednak nie mogą powoływać się na klauzule abuzywne.