Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców od 2020 r. [PODCAST]

Początkujący przedsiębiorcy często nie orientują się do końca w gąszczu przepisów prawnych. Z tego względu zdarza im się naruszać przepisy. Ponieważ dzieje się to w sposób przez nich niezamierzony a błędy na mniejszą skalę nie zagrażają interesom innych podmiotów prawa, ani nie godzą w kwestie bezpieczeństwa publicznego czy porządku prawnego ustawodawca postanowił podejść do tego z większą wyrozumiałością niż dotychczas i stworzyć w polskim prawie zupełnie nową instytucję jaką jest prawo do błędu.

Od nowego roku przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi zarejestrowanymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez pierwszy rok od podjęcia działalności nie będą karani za naruszenia – otrzymają jedynie pouczenie oraz będą musieli naprawić swój błąd. Warto pamiętać, że dotyczy to jedynie przedsiębiorców podejmujących działalność po raz pierwszy lub ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

Ministerstwo Przedsiębiorczości szacuje, że prawo do błędu może dotyczyć ok. 300 tys. przedsiębiorców. Podobne regulacje już funkcjonują na Litwie i we Francji. U nas wejdą w życie już od 1 stycznia 2020 r.