Nowa skala podatkowa od 1 października 2019 - co oznacza dla przedsiębiorców?

– W związku z październikowymi zmianami skala podatkowa za cały rok 2019 już uległa zmianie, choć nowelizacja przepisów weszła w życie pod koniec bieżącego roku. Dzięki tzw. okresowi przejściowemu zmiany te będą mniej odczuwalne dla przedsiębiorców, zanim całkowicie skorzystają z nich przy rozliczeniu dochodu za 2020 r., rozpatrując pełny rok podatkowy. Obniżka podatku dotyczy również emerytów i rencistów, a także tych przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – mówi Agata Wleklińska z kancelarii prawnej Ecovis Legal Poland.

W przypadku zaliczek opłacanych w 2019 roku przez płatników podatku za wynagrodzenia uzyskane do końca września, ich wysokość będzie wyliczana zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Od października stawka 17% będzie wynosiła w sytuacjach, gdy nie zostało złożone oświadczenie dla płatnika, co ma wyrównać stosowaną do tego miesiąca zaliczkę 18%. Dzięki temu na koniec roku podatek w deklaracji PIT będzie mniej więcej równy wypłaconym za podatnika zaliczkom na podatek. Natomiast dla osób, które złożą oświadczenie w tej sprawie do swoich płatników oraz podatników opłacających zaliczki na podatek samodzielnie, stawka będzie wynosiła 17,75% PIT.

Zwiększenie kosztów uzyskania przychodu

Obniżenie stawki podatkowej do 17% oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników spowoduje obniżenie kosztów pracy, a co za tym idzie, większą wypłatę „na rękę”. Od nowego roku koszty uzyskania przychodów wzrosną prawie dwukrotnie.

– Standardowo pracownik mógł odliczyć miesięcznie 111,25 zł podstawowych kosztów uzyskania przychodów, zaś rocznie – maksymalnie 1 335,00 zł. Według nowych przepisów koszty te kształtować będą się następująco: 250 zł/miesiąc i 3 000,00/rok. Zgodnie z tym śmiało możemy stwierdzić, że pracownik zarabiający minimalne wynagrodzenie w 2019 r. tj. 2 250 zł, zyska szacunkowo rocznie 472,00 zł. To oznacza, że nowy podatek PIT zapłacimy od niższej kwoty – dodaje ekspertka.

Dzięki zmianom kwoty kosztów uzyskania przychodu dla stosunków służbowych i stosunków pracy ulegają wzrostowi, co ma przełożyć się bezpośrednio na zobowiązania podatkowej całej grupy podatników zatrudnianych na umowę o pracę.

Nowelizacja dotyczy również kwoty wolnej od podatku. To tzw. kwota dochodu, do której podatnik nie będzie płacić zobowiązań podatkowych. Od 2020 roku kwota zmniejszająca podatek ulegnie obniżeniu poprzez zmianę elementów wzoru, według których jest ona ustalana dla określonej wysokości dochodów.

Głównym zamysłem Ustawodawcy jest zmniejszenie zobowiązań podatkowych osób na umowach o pracę oraz zachęcenie ich do podejmowania pracy w tej formie zatrudnienia. Oczywiście na zmianach skorzystają również osoby zatrudnione w ramach działalności wykonywanej osobiście, jak kontrakty menedżerskie, skład zarządu.

