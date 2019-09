Obniżenie PIT z 18 do 17% od 1 października 2019 r.

Nową, 17% stawką PIT będą objęte dochody z pracy do wysokości 42.764 zł (minus kwota zmniejszająca podatek). W przedziale pomiędzy 42.764 zł a 85.528 zł PIT obliczony będzie wg stawki 18% (od nadwyżki ponad 42 tys. 764 zł).

Natomiast przy dochodzie powyżej 85.528 zł podatek wyniesie 14 tys. 967 zł i 40 groszy plus 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł. Zdaniem minister Teresy Czerwińskiej, takie zmiany, choć dotyczące stawek i skali podatkowej, nie będą nadmiernie komplikowały systemu podatkowego. To czyni system bardziej złożonym, ale przy dzisiejszym systemie e-PIT, nie będzie komplikacji dla podatników – powiedziała Czerwińska, w nawiązaniu do systemu wypełniania zeznań rocznych za podatnika przez administrację skarbową.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że zmiany te prowadzą do obniżenia klina podatkowego przy niskich zarobkach. Dzięki temu więcej osób będzie podejmować pracę w Polsce i wychodzić z szarej sfery. Po zmianach klin ma spaść o 1-2 pkt. proc., a jak zaznaczyło MF, to dopiero początek zmian.

Zmiany w zdecydowanej większości przysłużą się najmniej zarabiającym, tj. osobom, których dochody nie przekraczają w skali roku 85 528,00 zł.

Niepokojące jest to, że zmiany nie są adresowane do przedsiębiorców i osób dających zatrudnienie. Większą wagę przywiązuje się więc do pozyskania kolejnych wyborców niż stymulowania polskiej gospodarki czy zachęcania firm do inwestowania.

Podsumowując zgodnie z nowelizacją ustawy obniżenie stawki podatku PIT ma dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.