Jak powstrzymać ransomware?

Identyfikacja i aktualizacje

Pierwszym i podstawowym krokiem powinno być zidentyfikowanie i zinwentaryzowanie wszystkich zasobów firmowych w sieci: urządzeń, ich systemów operacyjnych oraz aplikacji. Pomoże to osobom decydującym o bezpieczeństwie IT wykryć i odnaleźć słabe punkty, najbardziej narażone na zainfekowanie.

Trzeba też pamiętać o regularnym aktualizowaniu oprogramowania wszystkich urządzeń. Należy również monitorować, czy dostawcy sprzętu nie wydali łatek zabezpieczających wykryte luki. Zasady te wydają się być jasne i dobrze znane, jednak wiele firm je lekceważy.

Zabezpieczenie poczty elektronicznej

Do skutecznego ataku ransomware najczęściej dochodzi po tym, jak nieuważny pracownik kliknie w link przesłany w phishingowej wiadomości e-mail. W związku z tym bezpieczeństwo poczty elektronicznej powinno być jednym z głównych celów strategii ochronnej w przedsiębiorstwie. Odpowiednie rozwiązania ochronne skutecznie zatrzymają maile ze złośliwym linkiem lub załącznikiem, zanim dotrą one do potencjalnych ofiar. Ponadto pracownicy powinni być świadomi stosowanych przez cyberprzestępców zabiegów socjotechnicznych – wiedzieć, czym jest phishing, jak postępować z podejrzanymi wiadomościami, a także jak stworzyć bezpieczne hasło i korzystać z uwierzytelnienia wieloskładnikowego.

Segmentacja sieci

Podział sieci na segmenty gwarantuje, że złośliwe oprogramowanie i zainfekowane systemy pozostaną odizolowane od obiektów w innych obszarach. Segmentacja może też służyć do tego, aby rozdzielić np. własność intelektualną i informacje osobowe oraz przyznać dostęp do poszczególnych danych tylko tym pracownikom, dla których jest to niezbędne.

Rozszerzenie zakresu ochrony na podsieci

Aby zapobiec powstawaniu luk bezpieczeństwa, przedsiębiorstwa powinny wdrażać rozwiązania ochronne, zastosowane w sieci głównej, także w połączonych z nią podsieciach. Dotyczy to zwłaszcza systemów OT (technologii operacyjnych), środowisk chmurowych oraz oddziałów firmy. Analizie powinny podlegać także połączenia z firmową siecią pochodzące z urządzeń klientów, partnerów czy dostawców.

Tworzenie kopii zapasowych

Regularne tworzenie kopii zapasowych danych oraz przechowywanie ich w osobnej lokalizacji w trybie offline pozwoli uniknąć utraty plików w przypadku ich zaszyfrowania. Jednak również i te kopie powinny być analizowane pod kątem obecności złośliwego oprogramowania. Ponadto zespoły bezpieczeństwa powinny wskazać najważniejsze rozwiązania, z których – w przypadku powodzenia ataku ransomware – dane powinny być przywrócone priorytetowo.