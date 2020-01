Postępowanie dowodowe w procesie cywilnym po zmianach

Powód występując z pozwem ma obowiązek dokładnie określić swoje żądanie, podać okoliczności faktyczne uzasadniające to żądanie oraz przedstawić dowody na ich poparcie. Pozwany nie może odmówić wdania się w spór - w odpowiedzi na pozew wypowiada się co do faktów zawartych w pozwie, a ponadto przedstawia własne twierdzenia i dowody na uzasadnienie podniesionych przez siebie zarzutów. Oprócz przedstawienia własnego stanowiska co do twierdzeń strony przeciwnej dotyczących faktów, pozwany jest obowiązany także wyszczególnić fakty, którym zaprzecza. Obligatoryjność składania repliki na pozew to jedna z szeregu zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku, która tak jak pozostałe, stanowi istotne novum w postępowaniu spornym przed sądem.