Jak założyć sklep internetowy? Cz. 1: oprogramowanie sklepowe na własnym hostingu

Jakie funkcjonalności ma mieć Twój sklep internetowy?

Zanim zaczniemy się zastanawiać jak stworzyć sklep, warto określić, jakie wymagania ma spełniać. To ułatwi Ci znalezienie najlepszego dla Ciebie rozwiązania.

Poniżej przedstawiam przykładowe funkcjonalności, jakie być może chcesz mieć w swoim sklepie.

Czy w sklepie internetowym chcesz mieć:

szybkie płatności (np. PayU, Przelewy24, itp.)

możliwość wybrania sposobu dostawy (np. poczta, kurier, itp.)

koszty dostawy liczone na podstawie zawartości koszyka

integrację z hurtowniami dropshippingowymi

integrację z systemem CRM lub programem do faktur (np. automatyczne wystawianie faktur klientom sklepu)

integrację z porównywarkami cen i innymi narzędziami marketingowymi

Gdy już wiesz, jakich funkcjonalności będziesz potrzebować w swoim sklepie, przyjrzyjmy się, jak można je stworzyć.

W tym artykule opiszę wykorzystanie oprogramowania sklepowego instalowanego na własnym hostingu, a w kolejnym – platformy sklepowe dostępne online.

Główna różnica między platformami sklepowymi a oprogramowaniem sklepowym instalowanym na własnym hostingu

Różnica jest właściwie jedna: korzystając z platformy sklepowej, nie musisz dbać o bezpieczeństwo swojego sklepu, czyli na przykład o aktualizacje oprogramowania sklepowego. Robi to za Ciebie właściciel platformy, z której korzystasz.

Jeśli natomiast zdecydujesz się stworzyć sklep na własnym hostingu, musisz pamiętać o tym, że stworzenie go to tylko pierwszy etap prac technicznych. Czeka Cię jeszcze regularna praca nad utrzymaniem tego oprogramowania w dobrym stanie, czyli na przykład aktualizowanie go i dbanie o to, żeby wszystkie funkcjonalności działały tak, jak powinny.

Kwestia bezpieczeństwa i poprawnego działania sklepu jest często traktowana po macoszemu przez przedsiębiorców, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z zarządzaniem własnym serwisem – do czasu, gdy coś się wydarzy, czyli gdy strona/sklep zostaną na przykład zainfekowane albo coś przestanie działać jak powinno.

Dlatego jeśli decydujesz się na stworzenie sklepu internetowego na własnym hostingu – pamiętaj, że trzeba będzie o niego dbać. Platforma sklepowa robi to za Ciebie.

A teraz porównajmy pokrótce inne cechy platform sklepowych i oprogramowania sklepowego instalowanego na własnym hostingu.

Sklep internetowy na własnym hostingu

To rozwiązanie, w którym instalujesz oprogramowanie sklepowe na własnym hostingu (czytaj: wynajętym od firmy hostingowej). Oprogramowanie to może być zarówno płatne jak i bezpłatne. Najpopularniejsze programy do zakładania sklepu to Prestashop, Magento i Woocommerce, który jest dodatkiem (wtyczką) do bezpłatnego systemu CMS Wordpress (o Wordpressie pisałem w poprzednim artykule).