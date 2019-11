Uruchomienie i dostosowanie strony internetowej spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej do końca 2019 r.

Strona internetowa spółki akcyjnej obowiązkowa od 2020 r.

Wraz ze zbliżającym się 2020 rokiem wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798). Już od 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna oraz komandytowo-akcyjna (a od marca także prosta spółka akcyjna) winna posiadać swoją stronę internetową.

Polecamy: Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

reklama reklama



Strona ta powinna co najmniej posiadać zakładkę na kontakt z akcjonariuszami. Przepisy wymagają, by ogłoszenia wymagane przez prawo lub statut były publikowane w tej zakładce. Tam także będą musiały zostać opublikowane wezwania do złożenia dokumentów akcji w związku z ich obowiązkową dematerializacją, o czym pisaliśmy wcześniej.

Spółka ABC S.A. wydała akcje na okaziciela. Do tej pory konieczne było ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od tego momentu konieczne będzie publikowanie ogłoszenia również na stronie internetowej spółki.

Własna strona internetowa

Wiele podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej posiada wspólną stronę www. Pojawia się pytanie: czy posiadanie własnej strony internetowej jest konieczne, czy też wystarczy skorzystać z grupowej domeny. Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie powinna być negatywna. Ustawodawca wyraźnie mówi o własnej, czyli nie wspólnej, stronie internetowej. Za taką odpowiedzią przemawia też większa przejrzystość z punktu widzenia akcjonariuszy, a ta wydaje się sprzyjać intencjom ustawodawcy, którego głównym założeniem jest wzmocnienie komunikacji z akcjonariuszami konkretnej spółki.

Obowiązek dotyczy także spółek z jednym akcjonariuszem.

Zgłoszenie strony internetowej do KRS

Warto wspomnieć, iż również 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie zmieniony art. 47. ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który nakazuje zgłosić dane strony internetowej do KRS. Niesie to za sobą istotne konsekwencje: brak takiego zgłoszenia, może w wypadku wniosku o zmiany w KRS powodować zwrot wniosku.

Wymogowi powinny szczególnie przyjrzeć się Spółki rejestrowane na przełomie roku: bez adresu strony internetowej otrzymają one zwrot wniosku, co znacznie opóźni proces rejestracji.

O stronę internetową powinny jednak zadbać wszystkie spółki, nie tylko te, które planują wpis bądź zmianę w rejestrze. Zignorowanie obowiązku to gotowy przepis na zaskarżenie uchwały WZA.

Mając na względzie czasochłonność procesu rejestrowania zmian w KRS, to już ostatni moment na złożenie wniosku, tak by zdążyć przed 1 stycznia 2020 r.

Polecamy serwis: Spółki