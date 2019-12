Jak wygląda współpraca z agencją SEO?

Przed podpisaniem umowy

Agencje pozycjonerskie proponują bardzo różne modele współpracy. Każdy oparty jest o umowę. Warto zwrócić uwagę, na jaki okres podpisywana jest umowa. Powoli odchodzi się już od umów długoterminowych, które wymuszają na kliencie współpracę nawet na kilka lat. Inną istotną kwestią jest okres wypowiedzenia. Nad tym punktem także lepiej się zatrzymać i sprawdzić, co dana agencja proponuje w umowie. Najbezpieczniejszą formą współpracy jest umowa z kilku miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Decydując się na współpracę z agencją trzeba wiedzieć, z jakimi kosztami się to wiąże i porównać z budżetem, jaki możemy przeznaczyć na te działania. Pozycjonowanie to proces długofalowy. Bywa, że pierwsze efekty są widoczne dopiero po kilku miesiącach. Działania SEO to inwestycja, która zwróci się po czasie. Dla firm, które dopiero się rozwijają i mają niestabilną sytuację może to być spore wyzwanie. Trzeba pamiętać, że większość agencji oferuje abonamentowy model rozliczeń, a więc firmy, których nie stać na comiesięczne opłacanie takiej usługi, powinny jeszcze wstrzymać się z decyzją o współpracy.

Jak możesz zaangażować się we współpracę z agencją?

Twoja rola nie kończy się na powierzeniu agencji pozycjonowania stron. SEO to cały wachlarz działań, w których Ty także możesz aktywnie brać udział. Zaangażowanie w proces pozycjonowania pozwoli Ci np. kontrolować skuteczność prowadzonych działań. Poza tym posiadasz unikatową wiedzę i informacje na temat Twojego biznesu, których nie posiada ani pozycjoner, ani copywriter. Dla zwiększenia efektów, warto abyś się nią z nimi podzielił.

To, co możesz zrobić we współpracy ze specjalistami ds. content marketingu to wdrożenie ich w istotne kwestie na temat branży, w której działa Twoja firma. Zwykle agencje marketingowe posiadają copywriterów wyspecjalizowanych w danych dziedzinach tematycznych. Upewnij się, że teksty, które powstają na Twoją stronę są merytoryczne i poprawne stylistyczne. Osoby, które działają w Twojej branży z pewnością wychwycą każdy błąd. Warto także, aby udzielił informacji na temat stylu i formy komunikacji komunikacji z odbiorcami twoich treści.

Dodatkowe koszty związane ze stroną www mogą być związane np. z wprowadzaniem na niej zmian np. zmiany w kodzie strony, optymalizacja metadanych, ustawienie przekierowań usunięcie duplikacji contentu. Jeśli wcześniej nie prowadziłeś takich działań samodzielnie, dobrze, abyś powierzył je w ręce specjalistom.

Monitoruj działania agencji

Marketing internetowy nie należy do najłatwiejszych dziedzin, dlatego też trudno jest sprawować pieczę nad pracą agencji nie znając takich pojęć jak: konwersja, wyniki organiczne, współczynnik odrzuceń, sesje na stronie. Ważna jest samodzielna edukacja i chociażby podstawowa wiedza w tym zakresie. To pozwoli Ci analizować efekty prowadzonych działań, czytać raporty agencji i lepiej zrozumieć, jakie zmiany zostały wdrożone na stronie.

Jakie dane warto śledzić? Google Analytics dla początkujących

Samodzielny monitoring warto rozpocząć od Google Analytics. Dzięki temu bezpłatnemu narzędziu możesz sprawdzić:

przyrost sesji i odsłon

współczynnik odrzuceń

współczynnik konwersji celu

liczba konwersji

źródło pozyskania

zachowanie użytkownika w witrynie i inne.

Można także samodzielnie sprawdzić obecną pozycję strony w wynikach wyszukiwania. Do tego celu zaleca się korzystanie z przeglądarki w trybie incognito. Wystarczy ręcznie wpisać frazę, na jaką pozycjonowana jest nasza firma, aby sprawdzić, na której pozycji się ona znajduje. Warto testować różne kombinacje fraz, np. poprzez zmianę kolejności słów w frazie. Dla Google to zupełnie różne zapytania.

Jakie dostępny potrzebuje agencja?

Musisz wiedzieć, że wraz z rozpoczęciem współpracy specjaliści SEO poproszą o dostępy m.in do Google Analytic, czy serwera FTP. Dobrze jest spisywać wszystkie udostępnione na zewnątrz dane. Zaleca się stworzenie na potrzeby współpracy z agencją osobnych kont administracyjnych, tak aby Twój własny login i hasło nie był przekazywany dalej.

Podsumowując

Decydując się na współpracę z agencją SEO pamiętajmy, aby "w ciemno" nie ufać wszystkim raportowanym działaniom i monitorować efekty na bieżąco samodzielnie. To, co pozwoli na początku ocenić Ci jakość i styl działania agencji to sposób komunikacji. Czy jesteś na bieżąco informowany o działaniach? Czy przedstawiane są Tobie comiesięczne raporty? Zwróć uwagę, czy Twojej firmy dedykowany będzie osobny zespół specjalistów ( pozycjoner, content marketer, linkbuilder, doradca). Część polskich agencji SEO posiada także w swojej ofercie szkolenia edukujące z podstaw marketingu internetowego. To także może być znaczący powód, dla którego warto wybrać tę a nie inną agencję.

Autor: Adrianna Nowak, widoczni.com