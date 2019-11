Start-upy mogą korzystać z IP BOX

Start-up’ie płać mniejsze podatki

Polska zajmuje 7. miejsce w rankingu najbardziej sprzyjających krajów dla start-upów – wynika ze statystyk CEO World Magazine. Rząd wprowadził ułatwienia dla biznesu. Jednym z nich jest IP Box, czyli specjalna ulga podatkowa. Czy dzięki niej młodzi innowatorzy mają łatwiej?

Na początku tego roku pojawiło się rozwiązanie służące zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce oraz zachęceniu przedsiębiorców do rozwijania potencjału biznesowego poprzez prace związane z prawem własności intelektualnej. Chodzi o IP Box (Innovation Box) – ulgę podatkową od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jej wysokość ustalono na 5%, co stanowi dużą zniżkę, w porównaniu do standardowej 19% stawki.

Preferencyjne zasady dotyczą działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. Wytworzenie oznacza stworzenie nowego kwalifikowanego IP od podstaw. Natomiast rozwinięcie lub ulepszenie przedmiotu ochrony stanowi w szczególności rozbudowanie, poszerzenie zakresu funkcjonalnego lub użyteczności już istniejącego kwalifikowanego IP. Mowa tu w szczególności o patentach, chronionych wzorach użytkowych i wzorach przemysłowych, zarejestrowanych topografiach układów scalonych lub o autorskim prawie do programu komputerowego. Katalog kwalifikowanych IP jest zamknięty.

Adam Albekier, Senior Associate w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Po ulgę mogą sięgać twórcy, ale także współwłaściciele lub też posiadacze praw do korzystania z własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej. Nie jest więc wymagane, aby podmiot korzystający z preferencji podatkowej był właścicielem tych praw. Z ułatwienia na tożsamych zasadach mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wielkość. Podobnie nie ma w tym przypadku znaczenia długość funkcjonowania na rynku. IP Box skierowany jest zarówno do podatników działających od wielu lat, jak i do firm sprzedających nowe lub zmodyfikowane prawa własności intelektualnej, czyli do startup'ów.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na opodatkowanie niższą, pięcioprocentową stawką zarobków uzyskanych ze sprzedaży lub samego udostępniania wynalazków czy programów komputerowych. W 2019 r. roku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kilkadziesiąt interpretacji dotyczących programistów działających na samozatrudnieniu. Znakomita większość z nich jest korzystna i potwierdza, że tacy przedsiębiorcy mogą zastosować preferencyjną stawkę podatkową. Dla wielu z nich na wczesnym etapie rozwoju może się to okazać dużą oszczędnością podatkową.

Adam Albekier, Senior Associate w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Aby skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej należy wyodrębnić wszystkie kwalifikowane prawa własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych tak, aby zapewniały możliwość ustalenia przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu przypadających na każde z nich. Ulga podatkowa obejmuje wyłącznie przychód, który jest efektem prac badawczo-rozwojowych (B+R) prowadzonych przez danego podatnika. Z ksiąg rachunkowych musi jednoznacznie wynikać, co stanowi łączy dochód z kwalifikowanych praw IP. Niezastosowanie się do tych wytycznych skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku na zasadach ogólnych.