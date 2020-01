IP Box - wyzszy zwrot podatku w 2020 r.

Duży zwrot podatku dla informatyków

Z ulgi IP Box może skorzystać zarówno firma sprzedająca licencję do własnego programu komputerowego, jak i programista zatrudniony na umowie B2B. O tym, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać w tym roku wyższy zwrot podatku, opowiada Adam Albekier, Senior Associate w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Polecamy: VAT Zmiany od 1 września i 1 listopada 2019 r.

reklama reklama



Preferencyjna stawka podatku skierowania jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT, którzy prowadzą działalność kwalifikującą się jako działalność badawczo-rozwojowa i osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Co istotne, preferencja IP Box może mieć zastosowanie również do zagranicznego podatnika, osiągającego dochody na terytorium Polski z prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem firmy zlokalizowanej w Polsce. Aby osiągnięty dochód mógł zostać opodatkowany na preferencyjnych zasadach, musi być on ujawniony w odpowiednio prowadzonej ewidencji. Konsekwencją braku prowadzenia odpowiedniej ewidencji jest brak możliwości skorzystania z ulgi IP Box i opodatkowanie dochodów z kwalifikowanego IP według standardowych stawek podatkowych.

Jednym z problemów, z jakimi mogą spotkać się przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi IP Box, jest konieczność wyodrębniania w ewidencji poniesionych kosztów pracowniczych. O ile w sytuacji, w której pracownik zajmuje się wyłącznie kwalifikowanym IP, będzie to stosunkowo proste, to w sytuacji, gdy wykonuje także inne zadania, może być to bardziej skomplikowane. Rodzi to bowiem konieczność wykazania kosztów poniesionych wyłącznie w związku z pracą nad kwalifikowanym prawem własności intelektualnej - komentuje Adam Albekier, Senior Associate w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Z ulgi IP Box można skorzystać po zakończeniu roku. Urząd Skarbowy zwróci nadwyżkę zapłaconego podatku ponad ulgową stawkę 5%. Rozliczanie podatku według stawki 5% nie wymaga zgłoszenia, jednak przed skorzystaniem z preferencji warto oprzeć się na indywidualnej interpretacji podatkowej, aby mieć pewność, że stosowanie ulgi nie będzie kwestionowane przez organy skarbowe. W trakcie roku należy płacić podatek według ogólnych zasad. Chęć skorzystania z preferencyjnej stawki należy zadeklarować w odpowiednich pozycjach w zeznaniu rocznym oraz poprzez wykazanie preferencji w załączniku PIT/IP. Ulga będzie rozliczana po raz pierwszy w zeznaniu za 2019 rok.

Polecamy serwis: Podatki