Jak wybrać dostawcę hostingu dla firmy

Czym w skrócie jest hosting?

Hosting to usługa polegająca na wynajęciu przez właściciela serwerowni odpowiedniej przestrzeni dyskowej swoim klientom, przy założeniu, że serwery działają przez cały czas, dzięki czemu ich zawartość (w tym przypadku mowa o stronach www) jest stale dostępna. Wynajęcie takiej przestrzeni dyskowej jest dla konkretnego przedsiębiorstwa bardzo korzystne nie tylko ze względu na możliwość ciągłego kontaktu z potencjalną klientelą, ale także pod kątem finansowym; skorzystanie z usług profesjonalnej firmy hostingowej jest zdecydowanie tańsze od budowy, utrzymania i konserwacji własnej serwerowni oraz zatrudnienia i opłacania kadry fachowców odpowiedzialnych za ich prawidłowe działanie. Pozostaje tylko zadać sobie pytanie, jaki hosting dla naszych stron www wybrać?

Czym kierować się przy wyborze dostawcy hostingu?

Podjęcie decyzji co do firmy, z którą będziemy współpracować w dziedzinie teleinformatyki, a w tym przypadku korzystania z przestrzeni dyskowej, może zadecydować o przysłowiowym „być albo nie być” naszego przedsiębiorstwa. Marny dostawca usług może nie tyle uniemożliwi, co utrudni ewentualnym klientom zapoznanie się z naszą ofertą zamieszczoną na stronie internetowej, przez co klientów tych najprawdopodobniej utracimy (czy też po prostu nigdy ich nie zyskamy). Aby zapobiec takiej przykrej ewentualności, warto jest kierować się przy wyborze kooperanta kilkoma przesłankami. Oto one.

reklama reklama



Cena hostingu

O tym pomyślała chyba większość czytelników zastanawiając się nad odpowiedzią na pytanie z poprzedniego akapitu. I słusznie, jest to bowiem ważna sprawa. Jednakże mimo sensu starego, mądrego powiedzenia mówiącego że „pieniądz zaoszczędzony to pieniądz zarobiony”, oszczędności na firmie hostingowej nie należy szukać za wszelką cenę. Jeśli bowiem skusimy się na „wyjątkowo atrakcyjną ofertę” bardzo taniego, czy nawet darmowego hostingu, może to nam odbić się mocną czkawką; za niską ceną idzie bowiem z reguły niska jakość usług. Rezultat ostateczny prób zrobienia „złotego interesu” na tanim hostingu może przyjąć formę wolno ładujących się stron, problemów z przechodzeniem na podstrony, czy też częstych awarii serwera, co może skutecznie zniechęcić do kontaktów z naszą firmą. A skutek jest łatwy do przewidzenia.

Hosting dedykowany

Kolejna sprawa, na którą powinno zwrócić się uwagę zastanawiając się nad dostawca hostingu, jest to, czy ma on w swojej ofercie tzw. „hosting dedykowany”. Polega on na oddaniu użytkownikowi całej przestrzeni dyskowej na jego wyłączność (przeciwieństwem jest hosting współdzielony, gdzie z jednego dysku korzysta kilka podmiotów). Zaletą opcji dedykowanej jest większa wydajność i niezawodność serwera; żaden inny użytkownik nie spowolni jego działania przez nadmierną aktywność na swojej części dysku. Wyobraźmy sobie sytuację, w której współdzielimy serwer z internetowym sklepem zabawkowym; istnieje duże prawdopodobieństwo, że w okresie świątecznym lub Dnia Dziecka, ruch na jego części będzie tak duży, że spowolni, a nawet zablokuje dostęp do naszych stron. Hosting dedykowany zapobiega takiej ewentualności – mimo że jest to opcja stosunkowo droga, jest też najbezpieczniejsza.

(Uwaga! Istnieje trzecia droga. Warta rozważenia jest współpraca z firmą oferująca usługę VPS, czyli Virtual Private Server. W jego ramach dzielimy co prawda przestrzeń dyskową z innymi użytkownikami, ale jesteśmy od nich skutecznie odseparowani dzięki własnemu systemowi operacyjnemu i oprogramowaniu – czasami taka opcja w zupełności wystarczy, dlatego warto podjąć współprace z dostawca hostingu oferującym także takie rozwiązanie).

Bezpieczeństwo hostingu

Zamieszczając w sieci swoje dane, chcemy, aby były one bezpieczne. Dlatego należy każdą potencjalną firmę, z którą zamierzamy współpracować sprawdzić pod tym właśnie kątem. Powinniśmy, a wręcz musimy, upewnić się, czy w ramach gwarancji bezpieczeństwa, dostawca hostingu znajdujący się w kręgu naszych zainteresowań:

troszczy się o odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz na bieżąco je aktualizuje

czy w swojej ofercie gwarantuje częste wykonywanie backup'ów, czyli kopii zapasowych dzięki temu nawet w przypadku utraty danych na skutek np. cyberataku, zawsze możemy skorzystać z takiej kopii

czy odpowiednio dba o stan techniczny swoich serwerowni, zapobiegając ich fizycznemu uszkodzeniu albo zniszczeniu (poprzez np. przegrzanie i pożar)

czy zapewnia wysokie SLA, czyli dostępność systemu. Innymi słowy jak długo w ciągu roku serwer działa bezawaryjnie dając użytkownikowi dostęp do danych na stronie www. Standardem jest SLA powyżej 99.5%.

Przestrzeń dyskowa i transfer danych w zależności od hostingu

Rozważając współpracę z dostawcą hostingu, nie można nie upewnić się, czy oferowane przez niego przestrzeń dyskowa i transfer danych odpowiedzą naszym potrzebom. Przestrzeń dyskowa to nic innego jak maksymalna pojemność dysku oddanego do naszej dyspozycji. Transfer danych natomiast, określa jak duża ilość tychże danych może zostać pobrana przez użytkowników odwiedzających nasza stronę. Im bardziej taka strona jest rozbudowana (np. ma wiele podstron, zdjęć i filmów), a także im większej liczby klientów się spodziewamy, tym większe powinny być oba wspomniane parametry. Zapewni to bezproblemowe działanie strony www. Dobrze jest ponadto zorientować się, jak dostawca hostingu reaguje na ewentualne przekroczenie omawianych limitów. Jeżeli wysyła on informację o zbliżeniu się do takowego limitu, dając czas klientowi na odpowiednią reakcję, to warto na poważnie rozważyć z nim współpracę. Jeśli natomiast bez uprzedniego kontaktu po prostu blokuje stronę, lepiej dać sobie z nim spokój (no, chyba że oferuje on takie limity, które bardzo ciężko jest przekroczyć).

Szybkość łącza

Omawiając kwestie techniczne, mogące mieć wpływ na wybór dostawcy hostingu, trzeba dowiedzieć się, jaką szybkość łącza on gwarantuje. Zależność jest prosta – im szybsze łącze, tym szybsze ładowanie strony www. A to wywiera dobre wrażenie na wszystkich odwiedzających taką stronę.

Uptime serwera

Uptime to wyrażony w procentach czas bezawaryjnego działania serwera konkretnego dostawcy, przekładający się na możliwość łatwego dostępu do zamieszczonych na nim danych (czyli interesujących nas stron www). Powinno brać się pod uwagę tych operatorów, których uptime jest na poziomie min. 99%. Dużym plusem dla firmy hostingowej, który może nas przychylnie do niej nastawić, jest oferowanie rekompensat finansowych za zejście uptime'u poniżej gwarantowanego limitu.

Polecamy: Elektroniczna dokumentacja podatkowa

W razie awarii serwera

Niestety każda, nawet najnowsza technologia ma prawo się zepsuć – serwery też. Pytanie co wtedy? Otóż ważny jest czas reakcji operatora na zaistniałą sytuację. Jeżeli na pomoc techniczną będziemy zmuszeni czekać kilka dni, to może lepiej zrezygnować ze współpracy z taką firmą. Ale jeżeli pomoc może nadejść w kilka godzin, wtedy jak najbardziej warto się owym dostawcą zainteresować.

Odpowiednie technologie

Tutaj ważne jest to, co chcemy zamieścić na stronie www, umieszczonej następnie na konkretnym serwerze. Istotne jest abyśmy wybrali takiego operatora, którego stosowane technologie informatyczne umożliwią płynne działanie naszej strony, nawet najbardziej zaawansowanej i skomplikowanej.

Czego tak naprawdę chcemy od hostingu?

Kto wie, czy nie jest to najistotniejsza sprawa, którą powinniśmy brać pod uwagę wybierając dostawcę hostingu. Otóż należy bardzo dokładnie określić rzeczywiste potrzeby naszej firmy w zakresie jej działalności w sieci (na serwerach), a następnie na tej podstawie rozważyć wszystkie wyżej opisane kwestie. Dopiero wtedy, po uważnej i dogłębnej analizie zagadnienia, naszym oczom ukaże się obraz najlepszego w punktu widzenia naszej firmy dostawcy. Wiele firm hostingowych oferuje osobny hosting dla stron opartych na WordPress lub sklepów internetowych.

Niko Bałazy, KRU.PL