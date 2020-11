Bogdan Sosnowski: technologia przyśpieszy innowacje w biznesie

Technologia wymusza zmianę branży

50% pracowników dotyczyć będzie wyzwanie przekwalifikowania się do roku 2025 – to informacja wynikająca z raportu World Economic Forum „The future of Jobs Report 2020”. Choć realia rynku pracy w tym roku zostały w zdecydowanej mierze zdominowane przez wpływ COVID-19, najbardziej istotnym czynnikiem kreującym te zmiany jest technologia. Raport przewiduje stałe przyspieszenie wdrażania innowacji w biznesie. To z kolei wymagać będzie nowych kompetencji od pracowników.

Rynek pracy

Masowe bezrobocie, które pojawi się ze względu na przyspieszenie technologiczne, będzie dotyczyło bardzo szerokiego grona pracowników z różnych branż. Najważniejszą dziś rzeczą jest zbudowanie strategii własnego rozwoju oraz zarządzanie sobą w zakresie kompetencji. Już od kilku lat obserwujemy przyspieszający rozwój sztucznej inteligencji, która jest znakiem tzw. 4 Rewolucji Przemysłowej. W tym kontekście coraz ważniejsze staje się budowanie świadomości, wdrażanie programów rozwoju liderów i zespołów - mówi Bogdan Sosnowski, Partner Zarządzający MagnaTalenta.

Nowe kompetencje

World Economic Forum przedstawia listę kompetencji, które będą najbardziej pożądane w 2025 roku. Poza kompetencjami technologicznymi wymienia się w nim takie obszary jak kreacja, innowacja, przywództwo i medialny wpływ.

Pierwszy raz pojawiły się obsazary związane z inteligencją emocjonalną – odpornością, elastycznością i tolerancją na stres - wylicza Sosnowski.

Co może zrobić lider, który jest inicjatorem zmian?

Po pierwsze budować zaangażowanie całego zespołu poprzez współpracę. Kolejnym elementem jest stworzenie programu aktywnego uczenia i dobrze skonstruowana strategia pozyskiwania wiedzy. Cieszy fakt, że 89% firm w Polsce widzi konieczność dostosowania pracowników do nowych realiów[1]. Żeby mogło się to wydarzyć na tak dużą skalę, potrzebny jest dziś nowy sposób przekazywania wiedzy i motywowanie zespołu do rozwoju - dodaje.

Bogdan Sosnowski - pracuje z liderami i zespołami, rozwijając kompetencje przyszłości. Praktyk z zapleczem dydaktycznym, trener, doradca, mówca inspiracyjny, specjalizuje się w strategii i wdrażaniu zmian, rozwoju liderów i budowaniu zespołów. 11 lat budował od podstaw kanał Doradców B2B u jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. W tym czasie zrealizował wszystkie zakładane cele ilościowe, wartościowe i jakościowe w każdym kwartale. Zarządzał zespołem 750 Doradców Biznesowych, prowadząc go do pierwszego miejsca na rynku. Zaprojektował i przeprowadził programy szkoleniowe dla kilkudziesięciu firm. Występuje na scenach Brian Tracy International, Sales Angels, National Sales Congress, I Love Sales&Marketing, Przedsiębiorczość Kobiet,NSC Hotels, Zafirmowani - Alior Bank, Akademia Paradyż, Forum Inteligentnego Rozwoju.

