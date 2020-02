Niezbędnik Eksportera: Targi i wystawy – czasowa odprawa towarów wywożonych poza Unię Europejską na karnetach ATA

Karnety ATA mają zastosowanie w przypadku wywozu towarów przeznaczonych do prezentowania lub wykorzystania na różnego rodzaju imprezach z zamiarem ich powrotnego przywozu na teren Wspólnoty. Są to:

wystawy, targi, pokazy z dziedziny sztuki, handlu, przemysłu, rzemiosła lub rolnictwa;

wystawy lub spotkania organizowane dla promowania każdej dziedziny nauki, sztuki, rzemiosła, popierania wiedzy religijnej, naukowej, oświatowej lub kulturalnej,

wystawy, spotkania, konferencje służące międzynarodowej wymianie myśli, wiedzy i osiągnięć naukowych

wystawy promujące rozwój sportu i turystyki

imprezy organizowane w celach charytatywnych

konferencje, kongresy, zgromadzenia rozmaitych organizacji międzynarodowych

imprezy o charakterze oficjalnym organizowane z okazji obchodów narodowych, międzynarodowych lub dla uczczenia pamięci np. znanej osobistości

reklama reklama



Przykładowe towary wywożone na karnetach ATA w celach ekspozycyjnych:

antyki, dzieła sztuki - obrazy i inne prace plastyczne, rękodzieło, artykuły kolekcjonerskie np. znaczki pocztowe, wyroby tekstylne, wyroby ze skóry i futer, obuwie, biżuteria, wyroby dekoracyjne z metalu i kamieni, meble, zabawki, maszyny, sprzęt komputerowy, artykuły biurowe, sprzęt elektryczny, elektroniczny i naukowy, transformatory, generatory elektryczne, sprzęt medyczny tj. chirurgiczny i dentystyczny, artykuły kosmetyczne i fryzjerskie, sprzęt „hi-fi”, audiowizualny, fotograficzny, sprzęt lotniczy (samoloty, lotnie, śmigłowce), pojazdy mechaniczne, łodzie, jachty żaglowe i motorowe, sprzęt grzewczy i oświetleniowy.

Oprócz eksponatów przeznaczonych do prezentowania w czasie trwania wystaw i imprez targowych, na karnetach ATA mogą być odprawiane materiały pomocnicze niezbędne do wystawienia, zainstalowania, wyeksponowania prezentowanych towarów, tj:

materiały pomocnicze oraz narzędzia używane do budowy i dekoracji stoisk wystawienniczych (elementy konstrukcyjne, stojaki do prezentowania eksponatów, gabloty, regały, wykładzina podłogowa, sprzęt elektryczny i oświetleniowy itp.);

wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia imprezy np. sprzęt do tłumaczenia;

materiały reklamowe ściśle związane z wystawianymi towarami np: plakaty, banery reklamowe, przeźrocza, nagrania dźwięku i obrazu, filmy wraz z urządzeniami służącymi do ich wyemitowania;

urządzenia przeznaczone do nagrywania dźwięku i obrazu;

filmy o tematyce edukacyjnej, naukowej lub kulturalnej do wyemitowania w ramach imprezy międzynarodowej (targów, kongresów, konferencji itp.)

Towary przeznaczone do wystawiania na targach nie powinny być wywożone w ilościach handlowych, co sugerowałoby przeznaczenie ich na sprzedaż. Karnetów ATA nie można wykorzystywać w przypadku towarów przeznaczonych do prezentowania w celach prywatnych w pomieszczeniach lub magazynach firm z zamiarem dokonania sprzedaży. Towary odprawiane na karnetach ATA nie mogą być również wypożyczane lub wynajmowane osobom trzecim.

Szczegóły dotyczące sposobu uzyskania karnetu ATA na stronie www.ata.kig.pl.

Aleksandra Łowicz, Kierownik Działu Karnetów ATA - Biura Legalizacji Certyfikacji i Karnetów ATA