Polityka ochrony danych osobowych - czy można ją aktualizować?

Nowy rok to czas na zmiany, może więc przyszła pora na aktualizację polityki bezpieczeństwa? Przepisy RODO nie dają nam wytycznych dotyczących tworzenia i aktualizowania dokumentacji ochrony danych osobowych. Nie wskazują nawet na to, czy administrator powinien posiadać sformalizowaną politykę, jednakże trudno sobie wyobrazić skuteczny system ochrony danych bez dobrego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Właśnie dlatego wszystkie audyty czy kontrole rozpoczynają się od analizy wdrożonych w firmie, czy podmiocie publicznym polityk ochrony danych.

Zauważyłam, że wielu administratorów, którzy mają takie polityki boi się dokonywać zmian w nich, czy aktualizacji. Czasami nawet zakazują wprowadzanie zmian swoim inspektorom ochrony danych (co może powodować oczywiste frustracje). Jednym z najczęstszych argumentów za nieaktualizowaniem polityk jest to, że zostały one stworzone przez profesjonalny podmiotom lub kupione od profesjonalnego podmiotu. Administrator uważa, że po pierwsze nikt nie zna się lepiej na swojej pracy, niż ktoś kto zawodowo zajmuje się ochroną danych, po drugie jeśli stworzył taką dokumentację, to bierze za nią odpowiedzialność. I tu pies pogrzebany.

Porzućcie wszelką nadzieję – ciśnie się na usta. To, że ktoś inny przygotował Wam polityki ochrony danych osobowych, nie znaczy, że bierze na nie wieczystą gwarancję. Tym bardziej, że polityka to procedury ochrony danych, które wymagają ulepszania i aktualizacji do zmian wynikających ze zmian w przepisach, nowych wytycznych Prezesa UODO, a także analizy ryzyka, w szczególności opartej na doświadczeniach wynikających z zaistniałych naruszeń. Oznacza to, że nawet jeśli wyjściowa dokumentacja była doskonała, to z biegiem czasu traci na aktualności i wymaga ulepszenia. Przy czym aktualizacji nie musi dokonywać ten sam podmiot (osoba), która ją stworzyła. Zmiany może wprowadzić samodzielnie inspektor ochrony danych, administrator systemu informatycznego, pracownik merytoryczny lub sam administrator.

Zmiany powinny być wprowadzane w sposób gwarantujący ich śledzenie w dokumencie, a stara wersja dokumentacji, zachowana do celów dowodowych. Dobrym rozwiązaniem jest zamieszczenie na pierwszej stronie tabeli, w której są zamieszczane informacje o dacie wprowadzenia zmiany, kto ją wprowadził, a także dacie zatwierdzenia dokumentacji, co pozwoli śledzić historię zmian dokumentu i wykazać, że był on aktualizowany. Warto także podkreślić, że każda zmiana dokumentacji powinna być oficjalnie zatwierdzona przez administratora i wprowadzona odpowiednio zarządzeniem lub uchwałą. Następnie wszyscy pracownicy powinni być zapoznani ze zmianami i potwierdzić to na piśmie.

