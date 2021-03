Konstytucja dla Biznesu - ułatwienia dla przedsiębiorców

Jakie zmiany wprowadziła Konstytucja Biznesu?

Konstytucja Biznesu została wprowadzona 30 kwietnia 2018 roku.

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz 648).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649).

Zmiany, które wprowadziła Konstytucja Biznesu dotyczą takich obszarów, jak m.in.:

relacje przedsiębiorcy z urzędami,

zakładanie firmy,

zawieszenie działalności,

zasady tworzenia prawa gospodarczego,

obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Prawo przedsiębiorców

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców, które określa istotne prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Założeniem wprowadzonych przepisów jest ułatwienie przedsiębiorcom działania w ramach polskiego prawa. Wśród najważniejszych korzyści, wynikających z Prawa przedsiębiorców, wymienia się zmianę w relacjach przedsiębiorca-urzędnik. Z ustawy wynika, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Oznacza to, że przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń.

Wśród innych korzyści dla przedsiębiorców wymienia się:

domniemanie uczciwości przedsiębiorcy. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości. Wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy;

przyjazną interpretację przepisów, czyli niejasne przepisy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców;

czyli niejasne przepisy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców; zasadę proporcjonalności, która oznacza, że urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie może żądać dokumentów, którymi już dysponuje.

Strażnikiem przestrzegania praw przedsiębiorców jest powołany Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik może np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców.

Zakładanie firmy

Jednym z celów Konstytucji Biznesu było stworzenie pakietu ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Wśród nich znalazło się wprowadzenie działalności nierejestrowej, która dotyczy drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kolejnym ułatwieniem, wynikającym z Konstytucji Biznesu, jest ulga w składkach ZUS dla nowych firm. Polega ona na tym, że początkujący przedsiębiorcy mogą być zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności.

Ponadto, przedsiębiorca musi zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni - jak to było wcześniej. Potem może skorzystać przez 2 lata z obniżonych (preferencyjnych) składek. Nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne, które są obowiązkowe również dla przedsiębiorców korzystających z ulgi. Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku (nie od dochodu).

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przed wprowadzeniem Konstytucji Biznesu nie można było zawiesić działalności jeśli zatrudnia się pracowników. Zmiany umożliwiają zawieszenie działania firmy (zarejestrowanej w CEIDG) na dowolny czas określony (obecnie jedynie na 24 miesiące) lub na czas nieokreślony. Po upływie terminu zawieszenia, wznowienie działalności gospodarczej nastąpi automatycznie. Jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o wznowienie, nie zostanie on wykreślony z rejestru.

Zawieszenie działalności jest możliwe, nawet gdy pracownik, którego zatrudnia prowadzący działalność, przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Pełnomocnicy, działalność reglamentowana

Konstytucja Biznesu umożliwia przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG korzystanie z prokury: przedsiębiorcy – osoby fizyczne mogą ustanawiać prokurentów. Opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub udzieleniem prokury na piśmie.

Konstytucja Biznesu uporządkowała także katalog form reglamentacji działalności gospodarczej. Pozostały trzy zasadnicze formy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej. Zniesione zostały zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji. Wprowadzono zasadę, że zezwolenia nie mogą mieć charakteru uznaniowego i powinny być zawsze udzielone, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane prawem.

