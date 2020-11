Dziecko pracownika na kwarantannie - o czym należy pamiętać?

Twoje dziecko ląduje na kwarantannie – co musisz zrobić czyli prawa i obowiązki rodzica w czasie COVID

Domownicy osoby objętej kwarantanną nie muszą jej odbywać. Jest ona dla nich obowiązkowa dopiero, gdy wynik testu na COVID-19 dziecka wyjdzie pozytywny, domownicy zostaną skierowani na test lub sami mieli bliski kontakt z osobą zakażoną. Obecnie kwarantanna trwa 10 dni i obowiązuje od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub od dnia następującego po kontakcie z osobą zakażoną.

Kiedy kwarantanna zmienia się w izolację?

W przypadku wyniku dodatniego u dziecka kwarantanna zmieni się na izolację domową, która w przypadku pacjenta bez objawów trwa 10 dni od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu. Okres trwania izolacji można też sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Dopiero, gdy wynik testu na COVID-19 u dziecka będzie pozytywny, domownicy będą obowiązani do poddania się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji dziecka.

Negatywny wynik testu u dziecka, spowoduje automatyczne anulowanie kwarantanny. Należy zachować jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

Skierowanie na test na obecność SARS-CoV-2 może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po przeprowadzonym wywiadzie w czasie teleporady. Przy takim skierowaniu test jest bezpłatny.

Informacja o objęciu kwarantanną

Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana osobie nią obejmowaną ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji w tej sprawie.

Zakaz opuszczania miejsca odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-w oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Zasiłek opiekuńczy

Podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do ukończenia 14 lat poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, jest złożone przez rodzica/opiekuna – osobę ubezpieczoną, oświadczenia o konieczności sprawowania takiej opieki. Zasiłek jest wypłacany na zasadach ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pracodawcy przysługuje prawo do wystąpienia do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Podsumowanie

Zgodnie z nowymi przepisami, kwarantanna dziecka nie oznacza tego obowiązku również dla rodziców oraz pozostałych domowników. Powstaje on w momencie, gdy wynik testu na COVID-19 dziecka wyjdzie pozytywny, rodzice lub domownicy sami zostali skierowani na test lub mieli kontakt z osobą zakażoną.

Artykuł jest aktualny na dzień: 5 listopada 2020 r.

Marta Olkowicz. Młodszy Prawnik w Dziale Prawo dla Biznesu w Kancelarii Kopeć Zaborowski

