Firmy Jutra - rusza wsparcie dla MŚP na rozwój firmy w sieci

Firmy Jutra - pomoc dla małych i średnich firm

Obecna sytuacja nie sprzyja przedsiębiorcom. Zdecydowanie gorzej na rynku radzą sobie mikro, małe i średnie firmy, które już na początku roku mocno odczuły pandemię. Dodatkowo kolejne obostrzenia i wymogi bezpieczeństwa sprawiają, że firmy stoją przed nowymi wyzwaniami. Aktualna sytuacja otwiera jednak furtkę na nowe możliwości, bo konsumenci przenieśli się do internetu, co niejako wymusza przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Jednak ponad połowa firm nie jest jednak do tak gwałtownej zmiany przygotowana, a główną barierą dla większości biznesów, które już zaczęły działalność w internecie, bądź dopiero ją planują, jest brak wiedzy, umiejętności i narzędzi.

Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych





Przybywa firm w sieci

W szczytowym okresie pierwszej fali pandemii liczba osób, które skorzystały z co najmniej jednej usługi internetowej, wzrosła z 66% do aż 78%[1].

‒ Liczba użytkowników korzystających z kanałów online w celu zrobienia zakupów spożywczych od początku pandemii podwoiła się, a w przypadku handlu detalicznego wzrosła o 70%[2]. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego wzrostu popytu na usługi online, który jednocześnie może być dużym wyzwaniem, ale i szansą dla polskich przedsiębiorców - mówi Artur Waliszewski, dyrektor regionalny Google.

Firmy Jutra i transformacja cyfrowa

Według najnowszego raportu “Polska jako Cyfrowy Challenger w nowej normalności” przygotowanego przez McKinsey & Company, w okresie od stycznia do maja 2020 roku, rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce gwałtownie przyspieszył i był 2,5-krotnie wyższy niż średni wzrost w poprzednich dwóch latach, osiągając poziom 18,4%. Tak duży skok jest wynikiem szybkiej odpowiedzi małych i średnich przedsiębiorców, którzy zareagowali na gwałtowną potrzebę przeniesienia działalności do internetu. Działania te często jednak były doraźne, a dalsze rozwijanie kanału online może pomóc firmom uodpornić się na dynamiczne zmiany.

Transformacja cyfrowa może przynieść Polsce dodatkowe 275 mld zł PKB do 2025 r. W obliczu aktualnej sytuacji i nadchodzących wyzwań, budowanie gospodarki cyfrowej jawi się zatem jako cel przemyślanej transformacji gospodarczej, który może pomóc Polsce przetrwać trudny okres i stać się zaczynem wzrostu.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 50% polskiego PKB i zatrudniają ponad 6,7 mln osób,

Aby MŚP wykorzystały potencjał cyfrowej transformacji, dla każdego z nich kluczowe są trzy obszary:

rozwój umiejętności marketingu internetowego , który pozwoli na zwiększenie obecności i sprzedaży w kanale online;

wygenerowanie nowych usług, produktów i modeli biznesowych , aby zaadresować nowe potrzeby rynkowe.

wykorzystanie rozwiązań chmurowych , aby zwiększyć innowacyjność i zmniejszyć koszty działania.

Bariery wejścia do internetu

W najbliższym czasie aż 50,6% małych i średnich przedsiębiorstw planuje aktywniejsze działania online. Niestety, zaledwie 5% jest na to w pełni gotowa. Główną barierą dla większości firm, które już zaczęły działalność w internecie, bądź dopiero ją planują, jest brak wiedzy, umiejętności i narzędzi. Przedsiębiorcy chcą działać, uczyć się i wprowadzać zmiany, ale potrzebują przewodnika, który zrozumie ich indywidualne potrzeby i pokaże jak szybko zacząć działać we właściwym kierunku.



Firmy Jutra - informacje o programie

Google we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Operatorem Chmury Krajowej przygotował kompleksowy, bezpłatny program szkoleniowo-rozwojowy Firmy Jutra, który pomoże 15 000 firmom zacząć zarabiać w internecie, dotrzeć do klientów, którzy przenieśli się do świata cyfrowego i zwiększyć innowacyjność, dzięki adaptacji modeli biznesowych i wykorzystaniu rozwiązań chmurowych.

‒ Od 2005 roku, kiedy to wystartował nasz pierwszy program dla polskich przedsiębiorców - Google Internetowe Rewolucje, przeszkoliliśmy w zakresie marketingu online 200 000 osób z 62 000 firm z 800 miast w całej Polsce. 62% przedsiębiorców zwiększyło swoje wyniki biznesowe – mówi Artur Waliszewski, prezes Google Polska. ‒ Teraz zobowiązujemy się do końca 2021 roku pomóc 15 tysiącom firm wyjść z kryzysu i rozwinąć ich działalność, poprzez zwiększenie obecności i aktywności online. Chcemy skupić się na kluczowym dla polskiej gospodarki sektorze MŚP, ponieważ z uwagi na skutki pandemii i obecny kryzys jest on w decydującym momencie rozwoju.

‒ Misją PFR jest wzmacnianie fundamentów rozwojowych polskiej gospodarki w wymiarze finansowym i edukacyjnym. Poprzez Tarczę Finansową PFR i zastosowane w niej nowe technologie w szybki sposób dotarliśmy do setek tysięcy firm, które potrzebowały natychmiastowego wsparcia finansowego. Teraz wychodzimy do przedsiębiorców z wysokiej jakości ofertą edukacyjną, która pomoże im zdobyć kompetencje niezbędne do szybszego wdrażania nowych rozwiązań, korzystania z usług chmurowych i rozwijania sprzedaży w internecie. Zależy nam, aby firmy sprawnie dostosowały się do nowego otoczenia, zwiększały przychody i długoterminowo rozwijały swój biznes ‒ mówi Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

‒ Firmy muszą sobie dziś w przyspieszonym tempie odpowiedzieć na pytanie jak efektywnie wejść na cyfrową ścieżkę. Wsparciem w tym procesie jest chmura obliczeniowa. Daje narzędzia, które pomagają tworzyć innowacyjne produkty i zwinnie dostosowywać je do szybko zmieniających się potrzeb klientów, podejmować lepsze decyzje biznesowe na podstawie gromadzonych danych oraz lepiej wykorzystywać potencjał kapitału ludzkiego. Zapewniając uczestnikom programu Firmy Jutra ścieżki edukacyjne chcemy, aby w technologii chmurowej potrafili znaleźć wartość dla swojego biznesu i skutecznie implementować ją w swoich organizacjach ‒ mówi Michał Potoczek, prezes Chmury Krajowej.

Co zawiera program Firmy Jutra?

Program Firmy Jutra obejmuje:

nowy bezpłatny program szkoleniowy Google adresowany do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać biznes w internecie. Wsparcie będzie składać się z: indywidualnej pomocy konsultanta w opracowaniu planu rozwoju w internecie, szkoleń, pakietu bezpłatnych narzędzi oraz wsparcia doradcy we wdrożeniu zmian

kurs Lean Canvas i e-booki biznesowe od Polskiego Funduszu Rozwoju, wspierające rozwój i szybką adaptację modeli biznesowych firm

ścieżki szkoleniowe od Chmury Krajowej dotyczące rozwiązań chmurowych dla małych i średnich przedsiębiorców pomagające zwiększać innowacyjność i obniżać koszty działalności. Firmy, które ukończą obie ścieżki szkoleniowe otrzymają od Chmury Krajowej znaczące pakiety środków do wykorzystania w chmurze Google. Łączna wartość bezpłatnych pakietów wyniesie pół miliona złotych. Szkolenia i oferta bezpłatnych pakietów zostanie udostępniona od 1 stycznia.

Dla kogo jest program Firmy Jutra?

‒ Program jest skierowany do wszystkich firm, które potrzebują efektywnego wsparcia w szybkim zaadaptowaniu się do nowej rzeczywistości. Dzięki ofercie 3 partnerów jesteśmy w stanie pomóc zarówno firmom, które potrzebują szybko rozwinąć swoją działalność w internecie, jak i tym, które muszą na nowo przemyśleć cały swój model biznesowy czy poszukać wzrostu efektywności dzięki rozwiązaniom chmurowym ‒ mówi Eliza Kruczkowska z Polskiego Funduszu Rozwoju.

‒ Każda firma otrzyma indywidualne wsparcie doradcy, dlatego jesteśmy w stanie dla każdego przedsiębiorstwa przygotować dopasowany plan rozwoju i działania oraz pomóc w jego wprowadzeniu ‒ tłumaczy Łukasz Pietrzak z Google Polska ‒ niezależnie od tego, czy będzie to mikro lub mała firma, która dopiero chce uruchomić sprzedaż w internecie, średnie przedsiębiorstwo, które chce skupić się na rozwoju kanału online czy e-commerce, który potrzebuje bardziej zaawansowanego wsparcia z analityką internetową.

Więcej informacji o programie oraz zgłoszenia można znaleźć na stronie firmyjutra.pl

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA