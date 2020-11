Konfiskata prewencyjna. Przedsiębiorcy mówią "nie"

Konfiskata prewencyjna

Jak poskreślają przedsiębiorcy skupieni w Radzie Przedsiębiorczości szczególnie groźny dla stabilnego rozwoju gospodarczego jest zamiar dopuszczenia konfiskaty mienia osób i przedsiębiorstw bez związku z popełnieniem ciężkiego przestępstwa. Projektowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania rodzą nieznane w państwie prawa niebezpieczeństwo dla wszystkich, który podejmują trud i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Polecamy: Nowy JPK_VAT + Nowe oznaczenia (szczegółowa tabela) + 150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT





Konfiskata prewencyjna pogorszy warunki prowadzenia biznesu

Podejmowanie tak niebezpiecznych inicjatyw w dobie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, który skutkuje często przerwaniem dotychczasowej sieci współpracy gospodarczej, dodatkowo tylko pogorszy warunki wykonywania działalności gospodarczej i zatrudnienia w Polsce. Zwłaszcza dzisiaj rząd powinien dbać o bezpieczeństwo prawne biznesu, aby choć w części złagodzić ogromne wyznawania gospodarcze, przed jakimi stoją polscy przedsiębiorcy. Nawet jeżeli intencje projektodawców są godne uwzględnienia, to nie wolno wprowadzać rozwiązań, które przerzucą obowiązek wykazywania pochodzenia majątku z organów ścigania na przedsiębiorców. Jednym z milowych kroków ostatnich lat było wyraźne zadeklarowanie w Konstytucji Biznesu zaufania do przedsiębiorcy.

Konfiskata prewencyjna to nic innego jak deklaracja już nie tylko całkowitego braku zaufania, ale wręcz przyzwolenie na bezkarne godzenie w dobre imię tysięcy uczciwych przedsiębiorców. Budowana latami reputacja może bardzo szybko lec w 2 gruzach, a jej odbudowa może być już niemożliwa. Wiarygodność zapewnień o dążeniu do polepszenia otoczenia prowadzenia przedsiębiorstw można budować tylko na spójności czynów i słów. Projekt przepisów o konfiskacie prewencyjnej to jednoznaczna zapowiedź pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA