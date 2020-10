Sektor odzieżowy walczy z koronawirusem

Koronawirus a ubrania

COVID-19 zatrzymał światową gospodarkę, wymuszając reorganizację działań firm różnych sektorów i dostosowanie się do nowych zasad. Sytuacja nie ominęła również branży modowej, która w dobie pandemii, toczy walkę o przetrwanie w zakresie skali produkcji, zatrudnienia, płynności finansowej, zachowania praw własności intelektualnej czy adaptacji do świata e-commerce.

Poruszone zagadnienia stały się kanwą do stworzenia kompendium wiedzy przedstawiające problemy prawne, techniczne i społeczne sektora mody w czasach koronawirusa. W publikacji Moda i Design w świecie COVID-19. Koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej pod redakcją dr hab. Marleny Jankowskiej oraz dr. hab. Mirosława Pawełczyka analizy tej sytuacji podjęło się prawie 60 autorów, w tym m.in. prawników, technologów, projektantów i artystów. Studium powstało dzięki zaangażowaniu kancelarii prawniczych w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Jersey, Niemiec oraz Włoch. Premiera studium prawnego już 15 października.





Koronakryzys w sektorze mody

Społeczny lockdown sprzed kilku miesięcy spowodowany światową pandemią, w którym wszyscy uczestniczyliśmy, zmienił postrzeganie własnych potrzeb i oczekiwań związanych z nabywaniem dóbr. Konsumenci, w znacznej mierze pozostali w murach swoich domów

i zostali ograniczeni głównie do zakupów online. Sektor modowy, napędzany głównie konsumenckimi pragnieniami, stanął więc przed nowymi wyzwaniami. Branża odzieżowa w Polsce, która wykazywała tendencję wzrostową, stawiając nasz kraj na 8. miejscu w Europie pod względem wielkości sektora odzieżowego w 2017 r., musiała zmienić mechanizmy działań i dostosować się do nowej sytuacji. Warto zwrócić uwagę, że rodzimych przedsiębiorców produkujących odzież w 2017 r. było 12,7 tys., co dawało Polsce 3. miejsce w Europie. Z kolei, gdyby uwzględnić kwestie zatrudnienia, w tym samym roku w Polsce w sektorze odzieżowym zatrudniano 85 tys., co stanowiło 5. miejsce w rankingu europejskim. Pandemia nie tylko wpłynęła więc na rozwój tej branży, ale wręcz wirus jakby wypowiedział wojnę sektorowi modowemu, przy nierównym rozkładzie sił.

Sytuacja branży modowej w pandemii z perspektywy ekspertów

Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy Uniwersytetu Śląskiego zainicjowało interdyscyplinarne badania, mające ustalić, jak radzi sobie sektor odzieżowy w Polsce i jak wygląda otoczenie prawne w nowej, covidowej sytuacji. W rezultacie przygotowano studium naukowe, podejmujące różnorodne problemy prawne i technologiczne sektora mody. Wyniki analiz i rozważania na temat sektora mody w obliczu pandemii zaprezentowano w publikacji „Moda i Design w świecie COVID-19. Koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej”, stanowiącej piąty tom Serii Prawa Designu, Mody i Reklamy wydawanej przez Instytut Prawa Gospodarczego sp. z o.o. (nr 254 na liście ministerialnej). Publikacja ukaże się także w formie online.