Michał Borowski: firmy nie mają dziś stabilnej sytuacji [KOMENTARZ]

Tarcza Antykryzysowa dla firm

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek na konferencji o rozwiązaniach antykryzysowych dla firm. – W zasadzie zaproponowane instrumenty powielają wcześniej wprowadzone mechanizmy wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych – mówi Michał Borowski, ekspert BCC ds. podatków, partner w Crido.

– Ważne jest, żeby rząd dobrze określał branże najbardziej dotknięte kryzysem, a tym samym mogące korzystać ze wsparcia. Oczywiście są nimi branże dotknięte lockdownem, ale przecież są nimi również ich kooperanci i dostawcy, a tutaj brakuje precyzyjnych kryteriów wsparcia – dodaje.





Firmom brakuje stabilności

Zdaniem Michała Borowskiego, firmom brakuje dzisiaj przede wszystkim stabilności. – To, że pojawiają się instrumenty wsparcia w związku ze stanem pandemii to dobrze, ale to że równolegle rząd zaskakuje wielu przedsiębiorców licznymi zmianami np. w podatkach, które pakietowo i przy często iluzorycznych konsultacjach mają wchodzić w życie od 2021 roku nie pomaga firmom, które w tych szczególnych czasach muszą zmagać się z wieloma problemami i wyzwaniami – podkreśla ekspert BCC.

Nowa odsłona Tarczy Antykryzysowej

Nowa Tarcza Antykryzysowa ma kosztować około 9-10 miliardów złotych.

Wsparcie dla przedsiębiorców to:

Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty) Pożyczki długoterminowe z gwarancją Dofinansowanie do zatrudnienia Przedłużenie postojowego Zwolnienie ze składek na ZUS Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes” Politykę drugiej szansy Dofinansowanie leasingu

