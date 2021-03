Wydatki rządów na innowacje w biznesie. Polska na końcu [RAPORT]

Co to jest Indeks Inwestycji Innowacyjnych?

Indeks Inwestycji Innowacyjnych został opracowany przez ekspertów inwestycyjnych z money.co.uk i analizuje kwotę finansowania biznesowego dla nowych firm w 18 najpotężniejszych gospodarkach świata.

Indeks został opracowany na podstawie liczby firm rozpoczynających działalność, liczby przedsiębiorstw przypadających na jednego mieszkańca, wielkości dotacji rządowych oraz łącznej kwoty dostępnych dotacji i PKB. Każdy kraj może uzyskać maksymalnie 10 punktów w skali indeksu.

Indeks Inwestycji Innowacyjnych - które państwo jest na prowadzeniu?

Ile rządy europejskie wydają na nowe przedsiębiorstwa? Jak pokazuje najnowszy raport Money.co.uk kraje europejskie są w czołówce najlepiej wydających państw na innowacje w biznesie.

Na pierwszym miejscu jest Belgia, która przeznacza 366 457 euro dla nowych firm, a za nią Dania z kwotą 209 388 euro. W Belgii przedsiębiorcy i innowatorzy mogą ubiegać się o dwa różne granty, każdy o średniej wartości 366 457 euro - jeden z najwyższych wskaźników finansowych w Europie i na świecie. Polska w tym zestawieniu znajduje się na przedostatnim miejscu.

Państwo Oferowane granty Dotacja Belgia 2 €366,457.78 Dania 5 €209,388.19 Stany Zjednoczone 10 €149,091.53 Austria 5 €104,722.75 Holandia 3 €52,299.58 Włochy 3 €34,891.84 Norwegia 4 €26,168.88 Niemcy 1 €25,135.50 Izrael 4 €21,535.38 Szwajcaria 4 €7,261.42 Finlandia 2 €6,339.91 Singapur 7 €3,693.52 Szwecja 8 €2,595.29 Wielka Brytania 226 €2,568.88 Francja 5 €2,091.94 Irlandia 5 €2,091.94 Polska 3 €393.50 Kanada 413 €313.07

Który kraj jest najbardziej innowacyjny?

Indeks Inwestycji Innowacyjnych otwiera Kanada, osiągając 194 tys. CAD (111,3 tys. GBP) dostępnych dla nowych firm. Ponad połowa kanadyjskich firm to przedsiębiorstwa typu start-up (52,6%) korzystające z 413 dotacji na rozpoczęcie działalności. Polska w tym zestawieniu zajmuje ostatnie miejsce.

Kraj Populacja start-up (%) Firmy na osobę Granty Max kwota dotacji (£) GDP (2019) Suma /60 1 Kanada 37.4m 52.62% 0.04 413 £111.3k £1.2tn 44.5 2 Stany Zjednoczone 329m 2.48% 0.10 10 £1.28m £15.6tn 44 3 Wielka Brytania 67.5m 11.40% 0.09 226 £500k £2th 39.5 4 Belgia 11.5m 5.03% 0.15 2 £631k £389bn 32 5 Dania 5.7m 3.64% 0.17 5 £901.5k £294bn 30 6 Austria 8.9m 10.04% 0.04 5 £450.9k £325bn 29 7 Szwajcaria 8.5m 9.90% 0.09 4 £25k £256bn 28.5 8 Singapur 5.8m 13.75% 0.07 7 £22k £1.4tn 27 9 Norwegia 5.3m 5.93% 0.08 4 £90.1k £5.1bn 26 10 Szwecja 10m 0.83% 0.12 8 £17k £272.1bn 24 11 Holandia 17m 0.29% 0.09 3 £135.1k £3.88bn 23.5 12 Włochy 60.5m 0.48% 0.03 3 £90.1k £1.98tn 22.5 13 Irlandia 4.8m 6.33% 0.06 5 £9.5k £663bn 22 14 Francja 65.1m 0.36% 0.04 5 £9k £284bn 21.5 15 Izrael 8.5m 1.02% 0.07 4 £74.1k £296bn 21 16 Niemcy 83.5m 0.17% 0.04 1 £21.6k £288bn 20 17 Finlandia 5.5m 5.77% 0.05 2 £10.9k £436bn 18 18 Polska 37.8m 0.16% 0.05 3 £1k £2.8tn 14.5



Jaką rolę odgrywają małe firmy?

Komentując wyniki Innovation Investment Index, ekspert Money.co.uk w dziedzinie finansów osobistych, Salman Haqqi wyjaśnia, dlaczego małe firmy będą nadal odgrywać istotną rolę na arenie światowej:

„Innowacja jest kluczem do sukcesu każdej firmy, szczególnie tych, które są w fazie rozruchu lub zwiększania skali. Małe firmy odgrywają znaczącą rolę w łańcuchach dostaw nawet największych i najpotężniejszych gospodarek. Aby innowacje miały pozytywny wpływ na gospodarkę, konieczne jest podjęcie działań, w tym zwiększenie nakładów na dotacje na badania i rozwój, a także inwestycje w edukację. Na poziomie bardziej indywidualnym małe firmy mogą same napędzać innowacje, inwestując w swoich pracowników i zachęcając do prowadzenia badań i rozwoju".

źrodło: money.co.uk

