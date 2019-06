Nowe Pzp: tryb negocjacyjny i waloryzacja wartości kontraktu zachętą dla MŚP

Czy zmiany w Prawie zamówień publicznych spopularyzują tryb negocjacyjny?

Jeszcze w tym miesiącu planowane jest zakończenie prac nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych. Głównym celem zmian jest zwiększenie liczby oferentów startujących w przetargach. W szczególności przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy do tej pory niechętnie brali udział w postępowaniach. W tym celu planowany jest szereg gruntownych zmian w sposobie wyboru i realizacji ofert w trybie zamówień publicznych. Najważniejszymi z perspektywy biznesu wydają się zmiany dotyczące możliwości waloryzacji wartości zamówienia, nawet przed zawarciem umowy oraz wprowadzenia częściowych zaliczek. Nie można jednak pomijać roli wprowadzenia tzw. trybu podstawowego dla małych przetargów, który zakłada możliwość stosowania trybu negocjacyjnego.

– Dotychczas tryb negocjacyjny był stosowany jedynie w niewielkiej części prowadzonych w Polsce postępowań. Dane gromadzone przez Urząd Zamówień Publicznych pokazują, że w ten sposób rozstrzygano jedynie niecały procent przetargów. Większość instytucji wybiera tryb przetargu nieograniczonego, ponieważ są do niego przyzwyczajone i uznają go za bezpieczniejszy sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Choć w przypadku wielu produktów jest to rzeczywiście słuszne postępowanie, to przy wyborze różnego typu usług, czy też produktów finansowych, w tym ubezpieczeń, gdzie istnieje możliwość spersonalizowania oferty, zastosowanie trybu negocjacyjnego jest bardziej wskazane i może przynieść lepsze efekty – zauważa Łukasz Górny, radca prawny, Dyrektor Departamentu Rozwoju EIB SA.

Jakie korzyści niesie ze sobą tryb negocjacyjny pokazują ubezpieczenia

Zakup ubezpieczenia chroniącego majątek firmy bądź instytucji jest dobrym przykładem pokazującym zasadność zastosowania trybu negocjacyjnego do wyboru najkorzystniejszej oferty. Należy bowiem pamiętać, że podstawą dobrze skonstruowanej umowy ubezpieczenia dla organizacji jest dokładna analiza wszelkich ryzyk, z jakimi musi się liczyć zarówno ubezpieczyciel, jak i ubezpieczony. Najlepszym sposobem na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony kontraktu jest zatem dialog, a nie sztywne trzymanie się zapisów zamówienia bądź bazowanie na standardowych rozwiązaniach. Każdy program ubezpieczenia korporacyjnego jest produktem wysoce spersonalizowanym. Zastosowanie trybu negocjacyjnego pozwala stronom lepiej zrozumieć potrzeby zamawiającego i możliwości dostawcy, dzięki czemu ostatecznie przedstawiana oferta lepiej spełnia oczekiwania i zapewnia skuteczniejszą ochronę.