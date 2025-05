Ruszył nabór do raportu Strong Women in IT 2025. Jest to raport mający na celu przybliżenie osiągnięć kobiet w branży technologicznej oraz w działach IT-Tech innych branż. Zgłoszenia do 31 lipca 2025 r.

To już piąta edycja naszego raportu, a widoczny progres, który dostrzegamy w branży IT-Tech, daje nam nadzieję na dalszy rozwój i większą reprezentację kobiet na stanowiskach kierowniczych. Branża technologiczna, choć nadal zdominowana przez mężczyzn, otwiera się na kobiety i daje im coraz więcej przestrzeni do rozwoju. Zmieniają się także kultury organizacyjne, które stają się bardziej sprzyjające równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. Z tego względu, nasz raport jest szczególnie cenny, ponieważ nie tylko analizujemy wyniki, ale również dzielimy się inspiracjami i praktycznymi wskazówkami – powiedziała pomysłodawczyni Strong Women in IT Anita Kijanka.

"Przyszłość branży IT zależy od tego, jak zaangażowane będą w nią kobiety"

Z danych EIGE oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w 2024 r. kobiety stanowiły średnio 35 proc. zarządów w UE, a w Polsce tylko 24 proc.

VP President Strong Women in IT Małgorzata Gryz zauważyła, że w ciągu ostatnich kilku lat zaczęła dostrzegać znaczną poprawę rynku, ale - w jej ocenie - przed nami wciąż daleka droga do równowagi w IT. Przyszłość branży IT zależy od tego, jak zaangażowane będą w nią kobiety oraz jak świadomi mężczyźni będą się angażować w tworzenie sprawiedliwszego świata. Nasz raport ma na celu pokazanie, co i jak zrobić, aby więcej kobiet pełniło funkcje przywódcze w przyszłości. Przypomnę, że według danych z raportu Credit Suisse Research Institite, firmy w których zarządzie zasiadała choćby jedna kobieta, mogły osiągać wyniki roczne lepsze średnio o 26 proc., zatem to opłaca się nie tylko kulturowo, ale też ekonomicznie – dodała.

Raport Strong Women in IT: zgłoszenia do 31 lipca 2025 r.

Udział w raporcie „Strong Women in IT 2025 – Global Edition” jest całkowicie bezpłatny. Skierowany jest do kobiet zajmujących stanowiska C-level, dyrektorskie oraz Head w sektorze IT i technologii. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie raportu. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2025 r. Premiera raportu we wrześniu.