Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. 20 maja 2025 r. mija ważny termin dla przedsiębiorców

Obowiązek rozliczenia składki zdrowotnej

Do 20 maja 2025 r. przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach podatku liniowego, skali podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego muszą złożyć komplet dokumentów za kwiecień razem z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2024 rok.

Obowiązek ten obejmuje nie tylko osoby aktualnie prowadzące działalność gospodarczą, ale także te, które w ubiegłym roku zawiesiły lub zakończyły działalność, o ile choć przez jeden dzień w 2024 r. podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu. Roczne rozliczenie musi sporządzić również każdy przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w styczniu 2025 r. i rozlicza się na zasadach ogólnych.

Przed złożeniem rocznego podsumowania należy upewnić się, że przekazane zostały wszystkie miesięczne dokumenty rozliczeniowe – od stycznia do grudnia 2024 r. (dla ryczałtowców) lub od lutego 2024 do stycznia 2025 r. (dla osób na zasadach ogólnych).

Nadpłata składki zdrowotnej. Wniosek do 2 czerwca 2025 r.

Rozliczenie roczne może wykazać nadpłatę składki zdrowotnej. W takiej sytuacji przedsiębiorcy przysługuje zwrot, o ile nie posiada zaległości składkowych ani nie pobrał nienależnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Z kolei niedopłata musi zostać uregulowana razem ze składką za kwiecień 2025 r.

Wniosek o zwrot nadpłaty (formularz RZS-R) dostępny jest na profilu płatnika w PUE/eZUS, w sekcji dokumentów roboczych. Należy go sprawdzić, uzupełnić, podpisać i przesłać do 2 czerwca 2025 r. Wówczas ZUS wypłaci nadpłatę najpóźniej do 1 sierpnia. Brak wniosku oznacza, że ZUS rozliczy nadpłatę automatycznie, najpóźniej do końca roku.

Korekta rozliczenia składki zdrowotnej

Korekty rozliczenia składki zdrowotnej za 2024 r. można składać do dnia przesłania wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli taki wniosek nie jest składany – termin upływa 1 lipca 2025 r.