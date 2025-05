Przedsiębiorcy zyskają nowe narzędzia do analizy rynku. Współpraca GUS i Rzecznika MŚP

Przedsiębiorcy zyskają nowe narzędzia do analizy rynku - Dashboard Regon i Dashboard Koniunktura Gospodarcza

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Główny Urząd Statystyczny (GUS) rozpoczęli strategiczną współpracę, która znacząco poprawi dostępność oraz praktyczne wykorzystanie danych statystycznych dla polskich przedsiębiorców. Nowe intuicyjne narzędzia analityczne, takie jak Dashboard Regon oraz Dashboard Koniunktura Gospodarcza, pozwolą firmom na skuteczne monitorowanie rynku i podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych.

„Zależy nam na poznaniu potrzeb przedsiębiorców i przygotowaniu odpowiedniego wsparcia statystycznego dla nich – aby każdy, kto prowadzi własny biznes, mógł łatwo przeanalizować sytuację rynkową i sprawdzić, jak jego firma odnajduje się na rynku. To właśnie dla przedsiębiorców udostępniamy nowe narzędzia analityczne. Jakość analiz rynkowych zależy od jakości danych, dlatego udział przedsiębiorców w naszych badaniach jest kluczowy. Dane, które przekazują do GUS, właśnie do nich wracają” – zaznaczył dr hab. Marek Cierpiał-Wolan, Prezes GUS.

Krzysztof Traczyk, Dyrektor Gabinetu Rzecznika MŚP, podkreślił znaczenie tego kroku dla rozwoju sektora MŚP: „Dzięki współpracy z GUS chcemy ułatwić przedsiębiorcom dostęp do użytecznych informacji oraz nauczyć ich, jak w praktyce wykorzystać dane statystyczne do efektywnego zarządzania firmą. Naszym celem jest odczarowanie instytucji statystycznej i pokazanie, że GUS może być partnerem wspierającym rozwój polskiego biznesu”.

Webinary i szkolenia online dla przedsiębiorców

Wspólne działania obejmują również organizację webinarów oraz szkoleń online na temat praktycznego zastosowania danych statystycznych i sztucznej inteligencji, jak również współpracę w zakresie opiniowania aktów prawnych oraz realizacji projektów badawczych odpowiadających na realne potrzeby przedsiębiorców.

Dzięki współpracy Rzecznika MŚP z GUS przedsiębiorcy uzyskają prostszy dostęp do kluczowych informacji, prognoz rynkowych i analiz, które znacząco wesprą ich codzienne decyzje i strategię rozwoju biznesowego.

Źródło: Rzecznik MŚP