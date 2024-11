3 cechy innowacyjnego przedsiębiorstwa. Jak ważna jest ochrona środowiska? [WYWIAD]

Co dziś często przesądza o wyborze kontrahenta? Jak ważna jest ochrona środowiska w świecie biznesu? Jakie proste rozwiązania mogą wprowadzić wszystkie przedsiębiorstwa branży ogrodniczej? O 3 głównych cechach innowacyjności opowiada członek zarządu przedsiębiorstwa W.Legutko, Adam Legutko.

Branża ogrodnicza a ochrona środowiska naturalnego

Redaktorka infor.pl, Emilia Panufnik: Jak w Polsce branża ogrodnicza ma się do ochrony środowiska? Czy przedsiębiorstwa bardziej szkodzą czy pomagają środowisku naturalnemu? Czy coś się w tym przedmiocie zmienia w ostatnich latach?

REKLAMA

Członek zarządu przedsiębiorstwa W.Legutko, Adam Legutko: Polska branża ogrodnicza, w kontekście ochrony środowiska, zmienia się znacząco. Surowe polskie przepisy ochrony środowiska są często bardziej restrykcyjne niż te obowiązujące w krajach zachodniej Europy, co jest pokłosiem polskiej historii oraz zmian gospodarczych lat 90. W ciągu ostatnich dwóch dekad ekologia stała się jednym z kluczowych aspektów działalności firm – zmiany te wynikają zarówno z regulacji, jak i z rosnącej świadomości społecznej. Dziś przedsiębiorcy chętnie wprowadzają działania proekologiczne, a odpowiedzialność środowiskowa stała się ważnym elementem ich działalności. Coraz bardziej powszechne staje się wdrażanie zasad ESG oraz promowanie ekologicznych praktyk. Polscy przedsiębiorcy często stawiają sobie wysokie cele i dążą do zrównoważonego rozwoju, który nie tylko minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko, ale i przynosi korzyści finansowe. Widać też rosnącą presję społeczną i swoisty "ekologiczny wstyd" związany z zanieczyszczaniem środowiska, co dodatkowo motywuje do wdrażania zmian.

Adam Legutko, członek zarządu przedsiębiorstwa W.Legutko Źródło zewnętrzne

Co Pana zdaniem można zrobić, aby przyspieszyć to zjawisko?

Przyspieszenie ekologizacji biznesów wymaga wsparcia na poziomie rządowym, szczególnie poprzez ulgi podatkowe i dotacje na inwestycje w odnawialne źródła energii. W Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie ułatwienia przedsiębiorcom wprowadzania ekologicznych technologii. Dodatkowe wsparcie finansowe dla firm inwestujących w energię odnawialną mogłoby zredukować ich koszty operacyjne i zniwelować barierę wejścia dla nowych graczy na rynku ekologicznym. Również edukacja w zakresie korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii, oszczędzania wody czy recyklingu, wspierana przez programy rządowe i lokalne, mogłaby przyspieszyć pozytywne zmiany.

Rozwiązania prośrodowiskowe dla firm

Jakie rozwiązania prośrodowiskowe stosuje Pana firma?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Firma W.Legutko od początku działa w zgodzie z naturą. W uprawach i prowadzeniu biznesu zwracamy szczególną uwagę na ochronę środowiska i roślin. Wdrażamy wiele rozwiązań mających na celu zminimalizowanie naszego śladu węglowego. Obecnie wdrażamy standard ISO 14001, podkreślający aktywne zaangażowanie firmy w ochronę środowiska. Z 14 kluczowych zasad ESG już 13 wdrożyliśmy w naszym przedsiębiorstwie, w tym redukcję CO2 czy zarządzanie zasobami naturalnymi. Skupiamy się na oszczędności wody, dlatego zbieramy wodę deszczową, którą następnie wykorzystujemy do nawadniania upraw. Jedną z naszych pierwszych inwestycji po zakupie obecnego budynku były kolektory słoneczne, a w tym roku planujemy montaż paneli fotowoltaicznych na wszystkich dostępnych dachach, co pokryje ok. 90% naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ponadto dbamy o gospodarkę odpadami, a każdy proces w firmie podlega stałemu monitorowaniu przez specjalistę ds. środowiska. Dzięki temu szybko reagujemy na wszelkie nieprawidłowości, skupiając się na eliminowaniu przyczyn, a nie tylko skutków ewentualnych problemów.

Innym bardzo istotnym elementem naszej działalności, jest edukacja ekologiczna. Rozwijamy kampanię #ZDROWOROSNA, która ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci poprzez samodzielną uprawę warzyw i ziół. W ciągu dwóch edycji dotarliśmy do blisko 300 000 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które otrzymały od nas zestawy do samodzielnego wysiewu roślin. Ponadto w centrach ogrodniczych, w sieciach handlowych i on-line dostępne były produkty #ZDROWOROSNA czyli kompletne zestawy do uprawy roślin oraz bezpieczne akcesoria ogrodnicze dla najmłodszych.

Które z tych rozwiązań jest najprostsze do wprowadzenia i bez większych problemów mogłoby być stosowane w innych firmach branży ogrodniczej?

Jednym z najprostszych rozwiązań, które można zastosować w każdej firmie ogrodniczej, jest zbieranie i wykorzystanie wody deszczowej. Branża od dekad stosuje recykling i pozyskiwanie wody do nawadniania upraw, jednak często pomija się aspekt pozyskiwania energii niezbędnej do zasilania pomp i innych urządzeń. W naszej firmie zasilamy te systemy za pomocą fotowoltaiki, co jest prostym, a jednocześnie skutecznym rozwiązaniem proekologicznym. Wykorzystanie paneli solarnych nie tylko redukuje koszty energii, ale także znacząco zmniejsza ślad węglowy.

Polityka zrównoważonego rozwoju

Czy obecnie stosowanie polityki zrównoważonego rozwoju stanowi ważne kryterium wyboru kontrahenta?

Tak, stosowanie polityki zrównoważonego rozwoju jest jednym z kluczowych kryteriów przy wyborze kontrahentów. Każdy element łańcucha dostaw musi być zrównoważony i wspierać naszą misję środowiskowej odpowiedzialności. To system naczyń połączonych, wpływający na proces produkcji, dlatego weryfikujemy jak nasi partnerzy oddziałują na ekosystem. Wiemy, że aby zachować spójność działań i promować zrównoważony rozwój, ważne jest zaangażowanie każdego ogniwa. Tylko wtedy możliwe jest pełne wdrożenie zasad ESG na każdym etapie naszej działalności.

Czy W.Legutko planuje wprowadzenie kolejnych rozwiązań chroniących naturę? Czy są już konkretne plany?

REKLAMA

Nasza firma sukcesywnie wdraża nowe rozwiązania i działa proaktywnie w zakresie ochrony środowiska. Aktualnie kontynuujemy wprowadzanie standardów ISO i zasad ESG. Choć regulacje wynikające z Zielonego Ładu jeszcze nas nie dotyczą, już podejmujemy działania, które przygotują nas do tego momentu.

Wyprzedzamy oficjalne regulacje i rozwijamy standardy najwyższej jakości, aby nasze produkty również były konkurencyjne. Rozwijamy także badania, które mają na celu zachowanie neutralności ekologicznej naszych upraw. Współpracujemy z uczelniami, takimi jak SGGW, dzięki czemu możemy wymieniać się wiedzą i wymieniać się najlepszymi praktykami w dziedzinie ochrony środowiska. Naszym celem na najbliższe lata jest samowystarczalność energetyczna przy użyciu ekologicznych źródeł energii, w tym odzysku ciepła.

Cechy innowacyjnego przedsiębiorstwa

Na koniec chciałabym, aby wymienił Pan 3 główne cechy innowacyjnego przedsiębiorstwa.

Innowacyjne przedsiębiorstwo to przede wszystkim organizacja opierająca się na ciągłym doskonaleniu procesów – jest to kluczowa zasada zarządzania Lean Management, dzięki której firma nieustannie się rozwija i optymalizuje swoje działania. W W.Legutko skutecznie wdrożyliśmy i zarządzamy procesami za pomocą Lean Management, dzięki czemu poprawiliśmy efektywność naszej firmy, ale również stworzyliśmy środowisko pracy sprzyjające innowacjom i rozwojowi każdego z nas.

Drugą istotną cechą jest transfer wiedzy – współpraca z uczelniami i jednostkami naukowymi pozwala na stałe wdrażanie nowoczesnych technologii i ekologicznych rozwiązań.

Trzecim filarem innowacyjności jest kreatywność i tworzenie trendów – dzięki śledzeniu zmian na rynku i poszukiwaniu nowych rozwiązań możemy odpowiadać na rosnące potrzeby klientów, oferując produkty i usługi na najwyższym poziomie.

Dziękuję za rozmowę.

Emilia Panufnik

W.LEGUTKO to polski, rodzinny producent nasion, który od 1992 roku jest zaufanym dostawcą na rynku ogrodniczym zarówno polskim, jak i zagranicznym. Źródłem sukcesu marki jest praca u podstaw, blisko ziemi i z miłością do roślin. W. Legutko posiada ponad 1300 hektarów pól produkcyjnych i 236 autorskich odmian nasion. Firma dysponuje największym laboratorium nasiennym w Polsce. W. Legutko jest inicjatorem i organizatorem kampanii edukacyjno-społecznej #ZDROWOROSNA, której celem jest krzewienie postaw proekologicznych i zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci. Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie producenta: https://legutko.com.pl/pl/hobby/zdroworosna-2023/