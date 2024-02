Spełnianie standardów ESG to realne narzędzie budowania przewagi biznesowej [WYWIAD]

Dlaczego sektor MŚP powinien już teraz zająć się wdrażaniem ESG? Dla kogo jest to szansa, a dla kogo kolejny obowiązek? Jakie wyzwania czekają małe i średnie firmy w 2024 roku? Z ekspertami z Reo.pl Grzegorzem Tomasikiem i Tomaszem Morawskim rozmawia Kinga Olszacka.

Od początku roku 2024 obowiązuje unijna dyrektywa CSRD, zgodnie z którą największe polskie firmy będą musiały dostarczać raporty niefinansowe, które ocenią ich zgodność z zasadami ESG. Pozostałe duże przedsiębiorstwa oraz małe i średnie spółki giełdowe mają jeszcze na to trochę czasu.

REKLAMA

Czy firmy znają w ogóle pojęcie ESG?

REKLAMA

Grzegorz Tomasik, wiceprezes zarządu Reo.pl: Dzisiaj już większość przedsiębiorców w jakiś sposób, funkcjonuje w przestrzeni medialnej, w szczególności zaś w obszarze social mediów, dlatego z samym pojęciem ESG niewątpliwie już się spotkali. Ale czy dokładnie wiedzą, co to oznacza, zarówno w teorii jak i w praktyce? To już zupełnie inna kwestia. Temat, wbrew pozorom, jest bowiem dość złożony, jeśli zagłębimy się w niuanse legislacyjne, czy poszczególne elementy składające się na całość standardów dotyczących raportowania niefinansowego.

Tomasz Morawski, członek zarządu Reo.pl: Pojęcie ESG od wielu miesięcy intensywnie funkcjonuje zarówno w mediach, jak i rozmowach biznesowych, natomiast nadal jest to wiedza bardziej pobieżna niż rzeczowe rozłożenie tematu na czynniki pierwsze, które przygotowuje do stworzenia raportu. Dla sektora MŚP raportowanie bezpośrednie to nadal kwestia przyszłości, ale nie tak dalekiej, jak mogłoby się wydawać. Dlatego podkreślamy, że w tematykę związaną z ESG warto się zagłębić nie tylko powierzchownie. Ta wiedza przeniesiona na konkretne inicjatywy i wdrożenia bardzo się opłaci zarówno ze strony biznesowej jak i wizerunkowej.

Dlaczego ESG jest tak istotne?

Grzegorz Tomasik: ESG to bardzo ważny temat z kilku względów. Nadrzędnym jest szybko postępująca wielopłaszczyznowa transformacja biznesów, uwzględniająca nowoczesne podejście do kwestii środowiskowych, społecznych i relacji korporacyjnych. W tym aspekcie, ustrukturyzowanie wymagań względem przedsiębiorstw jest naturalnym krokiem w rozwoju globalnego myślenia o biznesie.

REKLAMA

Tomasz Morawski: To, o czym wspomniałeś, przekłada się również na bardzo konkretne standardy działania, które przedsiębiorstwa muszą spełnić – i tu możemy mówić o kolejnym wymiarze ESG. Tym bardziej biznesowym, decydującym o pozycjonowaniu się firmy na rynku, o jej ratingu, a finalnie o jej utrzymaniu się w łańcuchach dostaw. Z tej perspektywy, mniej ideowej, a bardziej biznesowej, ESG staje się dla przedsiębiorców bardzo istotne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Grzegorz Tomasik: Tematu nie mogą już omijać najwięksi gracze rynkowi i nie powinni robić tego również przedsiębiorcy z sektora MŚP. Zarówno globalne korporacje, jak i średniej wielkości regionalne przedsiębiorstwa istnieją w biznesowej rzeczywistości cały czas walcząc o swoją przewagę konkurencyjną – raportowanie niefinansowe i spełnianie standardów ESG stają się dziś realnym narzędziem budowania tej przewagi.

Czy sprawozdawczość w zakresie ESG to bardziej szansa czy obowiązek?

Grzegorz Tomasik: Oczywiście zależy, z czyjej perspektywy będziemy patrzeć na ten temat. Jest wiele przedsiębiorstw, które działały na rzecz środowiska i społeczności zanim termin ESG pojawił się w przestrzeni biznesowej. Ci, którzy mają te wartości wpisane w DNA firmy i działają w zgodzie z nimi od lat, z pewnością na raportowanie ESG mogą patrzeć z perspektywy szansy biznesowej na ustrukturyzowanie i nadanie jeszcze większego znaczenia tym działaniom. Dla świadomych przedsiębiorców na stałe działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, mających często na koncie działania CSR, ESG to nie przykry obowiązek, a raczej naturalna kolej rzeczy w rozwoju biznesowym – w perspektywie globalnej.

Tomasz Morawski: Dodać należy, że ci przedsiębiorcy, którzy dotychczas patrzyli przede wszystkim na aspekt finansowy swojej działalności, a generowanie coraz większych zysków było dla nich jedynym celem, z regulacji związanych z ESG mogą nie być zadowoleni. Niewątpliwie bowiem nowe przepisy forsują systemową zmianę myślenia o biznesie, nie tylko jako maszynie do zarabiania pieniędzy, lecz także jako strukturze, która coś wartościowego może oddać społeczności regionalnej, pracownikom, a w szczególności planecie. Optymalizacje na tych poziomach dla wielu będą nowością. Ale z naszej perspektywy to zdecydowanie słuszny kierunek.

Jak raportowanie ESG przez duże przedsiębiorstwa wpłynie na sektor MŚP?

Tomasz Morawski: Wpłynie – a w zasadzie już wpływa i to bardzo mocno. Przy każdej możliwej okazji podkreślamy, że uformowane nierzadko przez lata łańcuchy dostaw będą weryfikowane właśnie pod kątem ESG. Kwestie cenowe, lojalność, dobra współpraca – mogą zejść na dalszy plan w zderzeniu z twardymi danymi liczbowymi wykazanymi w raporcie, w którym firma X będzie musiała przedstawić podwykonawców i ich działania w zakresie standardów ESG. Ponadto, to że obecnie sektor MŚP nie ma obowiązku bezpośredniego raportowania, nie oznacza, że nie będzie go miał w przyszłości.

Grzegorz Tomasik: Raportowanie ESG obejmuje holistycznie działania przedsiębiorców w każdym z przedmiotowych trzech aspektów. Zatem firmy budujące swój wizerunek na silnych fundamentach związanych ze zrównoważonym rozwojem, nie będą mogły kontynuować współpracy z podwykonawcami i dostawcami, którzy tym ideom zaprzeczają. Traktujemy zatem standaryzację ESG jako system naczyń połączonych, w którym wymagania bezpośrednio i pośrednio dotyczą tak korporacji, jak i sektora MŚP.

Czy warto wdrożyć ESG w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jak najwcześniej?

Tomasz Morawski: Tak, zdecydowanie tak, nawet 3 razy tak. Sektor MŚP powinien patrzeć na ten temat bardzo strategicznie. Myśląc kilka kroków do przodu, wdrażając inicjatywy z zakresu ESG, przedsiębiorcy mogą budować swoją mocną pozycję w tym obszarze, a w ślad za tym – zwiększać konkurencyjność w łańcuchu dostaw dla sieci sprzedaży i dużych przedsiębiorstw z którymi kooperują.

Grzegorz Tomasik: Dlatego tak ważna jest edukacja i działania uświadamiające sektor MŚP w zakresie roli, jaką standardy ESG będą odgrywać w przestrzeni biznesowej. Na każdym kroku mówimy o tym w naszej działalności. Podkreślamy, że inwestycja w zieloną energię, to w aspektach związanych z ESG bardzo naturalny i jednocześnie jeden z prostszych kroków do zrobienia. Dzięki odnawialnym źródłom energii biznes może wejść na nowy poziom na wielu płaszczyznach, a przy tym, poza benefitami wizerunkowymi i budowaniem przewagi konkurencyjnej w komunikacji do świadomych kontrahentów, może to również przynieść pozytywne efekty ekonomiczne, co sumarycznie ma niebagatelne znaczenie dla długoterminowego rozwoju każdej organizacji.

Przed jakimi wyzwaniami stoi sektor małych i średnich przedsiębiorstw w 2024 r.?

Grzegorz Tomasik: Pozostając w głównym nurcie naszej rozmowy – oczywiście dużym wyzwaniem jest adaptacja sektora MŚP do standardów ESG. To proces i transformacja zarówno na poziomie biznesowym, jak i mentalnym dla wielu przedsiębiorców. Wyzwaniem jest nieuleganie pokusie „spychologii” i odkładania tematu na kolejny rok, bo „teraz to nas nie dotyczy”. Takie myślenie prowadzić będzie Spółki w ślepy zaułek. Sektor MŚP powinien właśnie teraz postawić na planowanie strategiczne i zagospodarować obszary związane z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa, pracowników oraz obecnych i przyszłych kontrahentów. Takie aktywności i wdrożenia będą punktować w najbliższych miesiącach i latach.

Tomasz Morawski: Zgadzam się z Grzegorzem, jednak ESG to nie wszystko. Przedsiębiorcy w najbliższych miesiącach na pewno zderzą się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności czy takimi kwestiami jak adaptacja do rozwiązań oferowanych przez sztuczną inteligencję bądź case pt. optymalizacja przez automatyzację procesów. Sprzężenie najnowszych technologii z realnymi potrzebami i możliwościami biznesów będzie jednym z ważnych wyzwań w bieżącym roku i w latach kolejnych. Te modne kierunki rozwoju biznesów nie są dla wszystkich, ale warto im się przyglądać i aktywnie dostosowywać je do potrzeb firmy. W tym natłoku spraw warto zaś pamiętać o w 100% zielonej energii, której zakup może rozwiązać część problemów, dać poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, a nawet obniżkę kosztów.

Rozmawiała Kinga Olszacka.

***

Reo.pl to spółka z polskim kapitałem specjalizująca się w obrocie energią elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii. Na rynku polskim działa od 2007 r.

Grzegorz Tomasik, wiceprezes zarządu Reo.pl Źródło zewnętrzne

Tomasz Morawski, członek zarządu Reo.pl Źródło zewnętrzne

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl