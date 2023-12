Małymi krokami do zielonej transformacji ESG. Te 7 kroków przedsiębiorcy powinni wdrażać już dziś

Przedsiębiorcy, aby nie wypaść z biznesowego obiegu, powinni pewne zmiany wdrażać już dziś. Eksperci są zgodni. Nie ma ESG bez OZE. A zmiana czeka cały biznes.

Nie tylko wielkie korporacje

Wykorzystywanie OZE do pokrywania energetycznych potrzeb przedsiębiorców nie zawsze zapewni im pełną realizację strategii ESG, jednak bez OZE pełna realizacja strategii ESG nie jest w ogóle możliwa – mówi wiceprezes zarządu Reo.pl Grzegorz Tomasik. Wiele przedsiębiorstw, które dziś korzysta z zielonej energii lub też ją wytwarza, nadal jest daleko od kompleksowego podejścia do ESG i pełnego zrozumienia istoty zmiany, jaka czeka cały biznes.

REKLAMA

REKLAMA

We wdrożenie standardów ESG i transformację energetyczną w perspektywie najbliższych 2-5 lat będą włączeni przedsiębiorcy niezależnie od profilu działalności i skali biznesu. To ważne, by sektor MŚP nie widział w ESG regulacji skierowanych wyłącznie do największych korporacji bądź zmian, które nadejdą w bliżej nieokreślonej przyszłości.

- Proces wdrażania strategii ESG należy traktować jako system naczyń połączonych – mówi Grzegorz Tomasik z Reo.pl. Oczywiście, na pierwszej linii są regulacje dotyczące największych graczy. Raporty za 2024 rok w roku kolejnym składać będą firmy zatrudniające ponad 500 pracowników i spółki giełdowe. W roku 2025 – firmy zatrudniające ponad 250 pracowników. Sektor MŚP – formalnie „dopiero” w 2027, ale naczynia połączone zadziałają znacznie wcześniej.

Potrzebna zmiana w myśleniu o biznesie

Prowadząc mały czy średni biznes, przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że już za chwilę nie będziemy stawiać pytania: „Czy firma X chce ze mną współpracować?” tylko „Czy firma X może ze mną współpracować?” – podkreśla Grzegorz Tomasik. To wymaga zmiany myślenia o biznesie, jego wpływie na ekosystem i o tym, że nie tylko cena i „tradycyjne parametry biznesowe” się liczą. Teraz równie ważna pod kątem rozpatrywania atrakcyjności danego kontrahenta staje się jego efektywność energetyczna, korzystanie z zielonych źródeł energii, czy też inne inicjatywny podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zdaniem ekspertów Reo.pl, platformy handlu wyłącznie zieloną energią dla biznesu, zmiany związane z ESG to słuszny kierunek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Małe kroki w kierunku zmian

Jakie kroki (a nawet małe kroczki) może podjąć dziś przedsiębiorca z sektora MŚP, aby ta zmiana nie była zaskoczeniem?

Przeprowadź niezależny audyt energetyczny wraz z oceną wpływu środowiskowego. Odpowiedz na pytanie, w których obszarach Twoja firma emituje najwięcej gazów cieplarnianych, gdzie następuje zużycie największych ilości wody, generowanie odpadów etc. Zdefiniuj problem i wyzwanie.

Inwestuj w technologie i rozwiązania, które ograniczają emisję. Określ cele środowiskowe w swojej firmie. Co jest dla Was priorytetem? Redukcja emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej, a może intensyfikacja praktyk zero waste w biurze? Opracuj politykę środowiskową. Projekt redukcji wpływu na środowisko i zobowiązania wobec dbałości o zrównoważony rozwój muszą stać się integralnym elementem strategii firmy. Zaangażuj w projekt pracowników – to oni tworzą każdy biznes! Inwestuj w OZE. To może być Twój projekt długoterminowy, ale włączenie energii z odnawialnych źródeł do bilansu firmy sprawia, że stajesz się częścią zielonej transformacji energetycznej. To kwintesencja wdrażania strategii ESG.

Sprawdzaj, czy masz do czynienia w 100% z zieloną energią, a nie energią „pokolorowaną certyfikatami”. Uważnie dobieraj partnerów. Dbaj o reputację firmy działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nie wybieraj kontrahentów o odmiennym podejściu do kwestii środowiskowych. Raportuj. Małe kroczki to m.in. tworzenie cząstkowych raportów z postępów wdrożeń.

Dzięki nim trzymasz rękę na pulsie, a raportowanie niefinansowe przestaje mieć tajemnice.

Te zasady pomogą przedsiębiorcom, szczególnie z sektora MŚP z większą pewnością i spokojem podejść do tematu ESG (rozpatrujemy w tym materiale obszar „E-environmental”). Zmiany nieuniknione, ale potrzebne, chroniące zasoby naturalne – to proces, który który trwa. Właśnie dlatego do tematu warto podejść z odpowiednim wyprzedzeniem i już teraz zadbać o swoje interesy tak, by zbudować przewagę konkurencyjną. Wdrożenie strategii ESG w najbliższych latach z pewnością będzie mieć na nią bardzo duży wpływ.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl