Jakie są skutki ogłoszenia upadłości dla organów spółek?

Upadłość a funkcjonowanie organów spółki

Niezwykle doniosłe są skutki ogłoszenia upadłości dla organów spółek, takich jak zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna, zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy. Wszak wraz z ogłoszeniem upadłości osób prawnych, w tym spółek prawa handlowego, dochodzi do wielu istotnych zmian w zakresie stosunków prawnych, zarówno wewnętrznych jak również z podmiotami trzecimi.

Utrata prawa zarządu majątkiem spółki

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego (z pewnymi wyjątkami) staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Tym samym diametralnej zmianie ulega cel, jakiemu służyć ma majątek upadłej spółki - z celu w postaci prowadzenia działalności spółki w oparciu o zgromadzony kapitał na umożliwienie zaspokojenia wierzycieli.

Ponadto z dniem upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim, co powoduje niezwykle doniosły skutek w postaci całkowitej utraty władztwa organów spółki nad jej majątkiem, które to władztwo od chwili ogłoszenia upadłości przysługuje wyłącznie syndykowi. Co ważne, członkowie zarządu spółki tracą również status kierownika jednostki w rozumienia wskazanym w art. 3 ust 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. Nadmienić należy także, iż obecnie wraz z wejściem w życie z początkiem 2016 r. ustawy prawo restrukturyzacyjne i pozostawieniem w polskim modelu prawnym wyłącznie upadłości o charakterze likwidacyjnym, utrzymanie prawa zarządu majątkiem spółki w kompetencjach organów spółki (w ograniczonym zakresie) ma miejsce wyłącznie w ramach postępowań restrukturyzacyjnych.

Nadmienić należy także, iż utrata władztwa nad majątkiem spółki dotyczy także majątku w postaci praw wynikających z uczestnictwa w spółkach i spółdzielniach. Po ogłoszeniu upadłości bowiem wszelkie uprawnienia upadłego związane z uczestnictwem w spółkach lub spółdzielniach wykonuje syndyk.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślenie, iż ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych upadłej spółki. Tym samym spółka nadal pozostaje podmiotem praw i obowiązków wynikających ze stosunków prawnych nawiązanych przed ogłoszeniem upadłości, jednakże jak zostało to wyżej wskazane, traci ona prawa zarządu majątkiem wchodzącym do masy upadłości (zachowując zarazem pełne prawo zarządu nad majątkiem, który do masy upadłości nie wchodzi).