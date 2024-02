Restauracje, kawiarnie i hotele odżyły. Nareszcie koniunktura w branży wraca do poziomów sprzed pandemii

Tak dobrego rozpoczęcia roku w branży HoReCa nie było od wybuchu pandemii. Co piąty hotelarz i restaurator spodziewa się w 2024 roku większej liczby gości i wyższych obrotów ze swojego biznesu, a połowa z nich w związku z tym będzie w bieżącym roku inwestować, co też dobrze rokuje dla tego sektora rynku usług na dalszą przyszłość.

Subindeks Barometru EFL dla sektora HoReCa (ang. Hotel, Restaurant, Catering/Café) na I kwartał br. wyniósł 50,1 pkt., o 4,8 pkt. więcej niż kwartał wcześniej.

Jest to najlepsze „otwarcie” roku od czterech lat, kiedy w styczniu 2020 roku odczyt wyniósł 53,5 pkt. Co piąty hotelarz lub restaurator spodziewa się większej liczby gości, a co dziesiąty planuje więcej inwestować w swój biznes.

Restauratorzy dopiero teraz wracają na poziomy sprzed pandemii

Eksperci EFL zwracają uwagę, że HoReCa po raz pierwszy od wybuchu pandemii odnotowała wynik powyżej 50 punktów poza sezonem wakacyjnym, co oznacza, że przedsiębiorcy widzą większe szanse na odbicie biznesu hotelowo-restauracyjnego w 2024 roku.

– Od wybuchu pandemii HoReCa odnotowywała wynik powyżej 50 punktów, czyli powyżej progu ograniczonego rozwoju, tylko w „kwartale wakacyjnym” licząc na więcej gości i większe zamówienia. Tym razem ten próg został przekroczony w pierwszym rocznym odczycie, co może być dobrym prognostykiem na cały rok – ocenia Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Zwraca przy tym uwagę, że liczna grupa hotelarzy i restauratorów nie tylko liczy na większe przychody, ale myśli również o większych nakładach inwestycyjnych.

– Takich prognoz już dawno nie mieliśmy. Optymistyczne opinie przedstawicieli sektora to w dużej mierze pochodna ożywienia w hotelach. Według Cushman & Wakefield w 2023 roku na polskim rynku obserwowany był konsekwentny wzrost kluczowych wskaźników dotyczących wyników tych obiektów, co było głównie efektem wzmocnienia popytu krajowego – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Dużo więcej gości i zamówień w 2024 roku

Ten trend ma utrzymać się w tym roku, głównie za sprawą wizyt gości zagranicznych, na co jak widać z naszego Barometru liczą także sami przedsiębiorcy.

Na wyższą w porównaniu do poprzedniego pomiaru wartość subindeksu Barometru EFL dla HoReCa na I kwartał br. największy wpływ miały prognozy w obszarze sprzedaży.

20% hoteli, restauracji i firm cateringowych prognozuje wzrost zamówień w swoich lokalach w najbliższych miesiącach tego roku. Kwartał wcześniej tylko 5% przedsiębiorców z optymizmem spoglądało w przyszłość, a 34% obawiało się spadku zamówień.

Największa grupa restauratorów, hotelarzy i firm cateringowych nie spodziewa się jednak większych zmian w porównaniu do ostatnich miesięcy ubiegłego roku (51%), a pesymistycznie na pierwsze miesiące tego roku patrzy 25% zapytanych.

Jeszcze kwartał temu praktycznie nikt nie planował inwestycji

Prognozy sprzedażowe nie pozostają bez wpływu na płynność finansową. Jej poprawy spodziewa się 15% przedsiębiorców, a pogorszenia 29%. Dla porównania, w IV kwartale 2023 roku pogorszenia kondycji finansowej spodziewało się aż 34% firm.

Należy także zwrócić uwagę na sporo wyższy odsetek przedsiębiorców prognozujących większe inwestycje. Tak odpowiedziało 10% zapytanych, a kwartał wcześniej zaledwie 1%.

Zmniejszyło się natomiast zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Na większy zastrzyk dodatkowej gotówki wskazuje 27,5% przedsiębiorców, podczas gdy pod koniec ubiegłego roku na taką potrzebę wskazało 39%. Dodatkowe środki finansowe z pewnością będą nadal potrzebne na dokapitalizowanie bieżącej działalności, a nie (jak to bywało najczęściej przed pandemią) na planowane inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa. Jednak widać, że skala potrzeb jest nieco mniejsza.

Główny odczyt Barometru EFL na I kwartał 2024 roku wyniósł 52,5 pkt., o 2,1 pkt. więcej niż we wcześniejszym kwartale. Osiągnięty poziom wartości przekroczył próg OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.