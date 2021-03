Czy hotele na Wielkanoc będą otwarte?

Hotele na Wielkanoc

Domagamy się jasnego stanowiska rządu ws. funkcjonowania hoteli w Wielkanoc - informuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że od 15 marca do niedzieli, 28 marca w województwach mazowieckim i lubuskim rząd zaostrzy rygory sanitarne, zamknięte są m.in. hotele.

"Dając hotelarzom z Mazowsza i woj. lubuskiego 4 dni na przygotowanie się do lockdownu, rząd nie wziął pod uwagę, że hotel to złożona machina, której nie da się uruchomić i wyłączyć z dnia na dzień" - powiedział Marcin Mączyński z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Tłumaczył, że "na rozruch obiektu potrzebny jest czas, pieniądze i ludzie, a w tej chwili hotelarze zostali pozbawieni wszystkich tych czynników". Dodał że zamknięcie hotelu to również złożony proces, wymagający odpowiedniej logistyki.

Brak konkretnego stanowiska

Mączyński zaznaczył, że Izba domaga się konkretnego stanowiska rządu dotyczącego funkcjonowania hoteli w okresie świąt wielkanocnych. Podkreślił, że Wielkanoc to czas szczególny dla hotelarzy, zwłaszcza, że większość z nich już zainwestowała środki finansowe i rozpoczęła przygotowania do nadchodzących Świąt. Dodał, że goście też zaplanowali wypoczynek i dokonali rezerwacji.

Przedstawiciel branży przypomniał, że już 28 stycznia br. Komisja Europejska podwyższyła limit kwoty pomocy publicznej de minimis. "W Polsce, pomimo licznych apeli wielu środowisk, w tym branży hotelarskiej, kwota limitu wciąż nie została zmieniona. Mijają kolejne dni, obostrzenia są sukcesywnie rozszerzane na nowe regiony, a hotelarze zostali de facto pozbawieni dostępu do pomocy państwa, ponieważ większość osiągnęła limit, który już dawno w innych krajach Unii Europejskiej nie obowiązuje" - wskazał.

Dodał też, że mimo licznych zapowiedzi medialnych wicepremiera Jarosława Gowina dotyczących pomocy w wysokości 300 mln zł dla woj. warmińsko-mazurskiego, pieniądze te nadal nie trafiły do hotelarzy. "Co w takim razie z pomocą dla kolejnych województw?" - pyta Mączyński.

