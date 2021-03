Lockdown w kolejnych województwach

Kolejne województwa zamknięte

Województwo mazowieckie i lubuskie zostaje zamknięte - tak zdecydował rząd i ogłosił obostrzenia analogiczne do obowiązujących w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Zamknięte regionalnie zostaną m.in. kina, ograniczona zostanie działalność galerii handlowych.

"Dzisiejsze wyniki wskazują, że materializuje się czarny scenariusz, jeżeli chodzi o tempo rozwoju pandemii. (...) Biorąc pod uwagę dynamikę rozwijającej się sytuacji epidemicznej, ale również cały czas analizując sytuację na poziomie poszczególnych regionów podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu analogicznych rozwiązań (jak w do tej pory zamkniętych województwach - PAP) (...) w województwie mazowieckim i lubuskim" - powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Od kiedy obowiązuje lockdown?

Lockdown w kolejnych dwóch województwach obowiązywać będzie od 15 do 28 marca 2021 r.

Od 13 do 20 marca obowiązuje regionalny lockdown w woj. pomorskim, a do 28 marca obowiązuje lockdown w woj. warmińsko-mazurskim.

W piątek rząd opublikuje stosowne rozporządzenie ws. nowych zasad epidemicznych.

Szkoły w systemie hybrydowym

Klasy I-III w woj. mazowieckim i lubuskim wracają do nauki hybrydowej. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.

Co zostanie zamknięte?

Swoją działalność zawieszają:

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);

galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);

kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);

stoki narciarskie

kluby fitness i siłownie

obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Do województw mazowieckiego i lubuskiego zostanie skierowane 25,6 mln maseczek; trafią one bezpośrednio do obywateli i będą dystrybuowane za pośrednictwem samorządów - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski.

