Lockdown i kolejne województwo zamknięte

Uruchomienie szpitali tymczasowych

Trzecia fala koronawirusa rozpędza się. W ciągu ostatniego tygodnia zwiększyło się obłożenie łóżek covidowych. Z danych wynika, że ostatniej doby odnotowano ponad 15,8 tys. zakażeń – to o ponad 4 tys. więcej przypadków niż tydzień wcześniej.

Rząd zdecydował o uruchomieniu szpitali tymczasowch, a baza łóżkowa, która w tej chwili wynosi ok. 26 tys. miejsc ma się systematycznie powiększać,

"Podjęliśmy decyzję, że w pierwszej kolejności nie będziemy podejmowali decyzji o wyznaczaniu z powrotem jednostek, które poprzednio zajmowały się COVID-19. W pierwszej kolejności tym razem będziemy otwierali, czy przywracali do funkcjonowania szpitale tymczasowe. To bardzo ważna zmiana jakościowa" – poinformował Adam Niedzielski, szef MZ.

"Dzięki temu, że przygotowaliśmy się do trzeciej fali, mamy komfort, że nie musimy tej standardowo działającej w systemie szpitalnym liczby łóżek przeznaczać na leczenie chorych z COVID-em. Możemy w pierwszej kolejności skorzystać ze szpitali tymczasowych" – dodał.

Szpitale tymczasowe zostaną uruchomione w dziewięciu województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim i wielkopolskim.

Lockdown w kolejnym województwie

Woj. warmińsko-mazurskie i woj. pomorskie to regiony najbardziej dotknięte zachorowaniami na COVID-19 – powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że przyczyną zwiększonej zachorowalności są nowe warianty koronawirusa.

Szef MZ zapowiedział, że w województwie pomorskim zostaną wprowadzone te same obostrzenia, które obowiązują obecnie w województwie warmińsko-mazurskim. Jak dodał, obostrzenia zaczną obowiązywać w sobotę 13 marca i potrwają na razie do 20 marca, gdy rząd postanowi, co dalej.

Zaostrzenie restrykcji sanitarnych

Dotychczasowe zasady bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim będą obowiązywały do 12 marca. Od 13 do 20 marca br. w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim zamknięte zostaną:

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);

galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);

kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);

stoki narciarskie

kluby fitness i siłownie

obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Nauczanie tylko w modelu hybrydowym

Dotychczas w woj. warmińsko-mazurskim klasy I-III szkoły podstawowej pobierały naukę wyłącznie zdalnie. Od poniedziałku 15 marca w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim będą one mogły funkcjonować w trybie mieszanym, czyli hybrydowym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.

Dyrektorzy szkół przez najbliższy tydzień podejmą decyzję, w jakim zakresie uczniowie najmłodszych klas powrócą do nauki stacjonarnej.

"Podobnie jak w województwie warmińsko-mazurskim, od 13 do 20 marca nauka będzie odbywała się w trybie hybrydowym" - mówił minister. Podkreślił, że "głównym argumentem pozwalającym na poluzowanie trybu zdalnego nauczania w klasach 1-3 jest przede wszystkim szczepienie nauczycieli", które do 13 lub 14 marca ma być "praktycznie zakończone".

Obowiązujące obostrzenia do 28 marca dla całego kraju

W pozostałej części kraju przedłużono dotychczasowe zasady bezpieczeństwa do 28 marca:

Hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu ścisłych zasad sanitarnych (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).

Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.

Otwarte baseny. Aquaparki nadal będą nieczynne.

Stoki otwarte.

Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.

Siłownie dalej zamknięte.

Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Sauny, salony masażu, łaźnie tureckie, łaźnie parowe, solaria – otwarte zgodnie ze ścisłymi zasadami sanitarnymi.

Uzdrowiska – działalność wznowiona od 11 marca.

Zakaz zakrywania ust i nosa przyłbicami, szalikami i kominami. Rekomendowane są maseczki

"Będziemy co tydzień podejmować decyzję, co będzie działo się dalej" - powiedział na zakończenie Niedzielski.

