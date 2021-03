COVID-19. Zgłoszenie na test teraz przez internet

Nowa ścieżka testowania na COVID-19

Szef MZ Adam Niedzielski przekazał, że udostępniona jest nowa ścieżka testowania na obecność koronawirusa. Usługa jest bezpłatna.

"Zdecydowaliśmy się na odciążenie podstawowej opieki zdrowotnej z tego, żeby zlecać za pośrednictwem lekarza badania w kierunku COVID-19. Będzie można to zrobić samodzielnie, bez konieczności korzystania z lekarza" - poinformował Niedzielski.

Gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy?

Formularz dostępny jest na stronie gov.pl/dom Formularz wypełniają osoby, które ukończyły 18 lat i zidentyfikowały u siebie ryzyko zakażenia się koronawirusem.

"To podstawowe pytania, które dotyczą sytuacji identyfikowania ryzyka, czy był kontakt z osobą zarażoną, bo to jest przesłanka do wykonania testu, a z drugiej strony podsumowanie objawów, z którymi macie państwo do czynienia. Jeśli te objawy w takiej ankiecie zostaną potwierdzone, to wtedy pod wskazany numer w formularzu będzie oddzwaniał konsultant z infolinii i potwierdzając tożsamość będzie wystawiał zlecenie na wykonanie badania" - powiedział minister.

Zakwalifikowanie na test

Po wypełnieniu formularza zostanie wysłana informacja, czy dana osoba zakwalifikowała się na test w kierunku SARS-CoV-2.

W przypadku kwalifikacji na test w kierunku SRAS-CoV-2, konsultant Domowej Opieki Medycznej wystawi zlecenie na test.

Po wystawieniu zlecenia na test zostanie wysłany sms o proponowanym miejscu oraz godzinie testu.

Gdzie szukać wyników testu?

Wynik testu można odczytać na Internetowym Koncie Pacjenta: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

