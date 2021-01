Jakie rozwiązania wprowadzono dla firm w 2020? Podsumowanie

Tarcza Antykryzysowa

Od marca 2020 r., czyli od początku pandemii Covid-19 w Polsce przygotowano szereg instrumentów wsparcia. Pakiet rozwiązań ogłoszony przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, przyjął formę i nazwę Tarczy Antykryzysowej. Dzięki niej dotychczas do przedsiębiorców trafiło już ponad 172 mld zł.

W tym:

· 33% środków trafiło do branży związanej z handlem,

· 24% do branży przemysłowej,

· 15% do branży budowlanej.





Tarcza Finansowa PFR

We współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju resort przygotował Tarczę Finansową, która jest jednym z najważniejszych elementów walki ze skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19 w Polsce. Spośród wielu dostępnych rozwiązań to właśnie bezpośrednie wsparcie finansowe dla przedsiębiorców stanowi fundament programów pomocowych rządu.

Wartość programu to ok. 100 mld zł pozyskanych na warunkach rynkowych poprzez emisję obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa. Już w kwietniu br. pierwsze wypłaty w ramach Tarczy PFR trafiły do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19.

Do dzisiaj z pomocy skorzystało blisko 347 tys. przedsiębiorców zatrudniających ok. 3,2 mln pracowników. Najważniejszy cel działań osłonowych - ochrona miejsc pracy, został osiągnięty dzięki współpracy PFR i MRPiT (wówczas MR). Potwierdza to stosunkowo niski poziom bezrobocia i wyższa aktywność zawodowa (niż w 2019 r.). System obsługujący ten program realizował wypłaty niemal natychmiast po złożeniu wniosku, przekazując do polskich przedsiębiorców pomoc o wartości prawie 61 mld zł. Obecnie przygotowywane są kolejne wypłaty oraz następna odsłona programu - wsparcie dla przedsiębiorców ze szczególnie poszkodowanych branż, czyli Tarcza Finansowa PFR 2.0.

Tarcza Branżowa

Uchwalona przez parlament 9 grudnia br. tzw. Tarcza Branżowa to pakiet pomocowy dla blisko 40 branż najbardziej obecnie poszkodowanych skutkami pandemii koronawirusa. Jeśli będzie to konieczne, rząd będzie mógł podjąć decyzję o przedłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców. Możliwe będzie też poszerzenie pomocy o kolejne branże.

Główne rozwiązania pomocowe z Tarczy Branżowej to:

· zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,

· jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,

· dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł,

· dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 tys. zł przez 3 miesiące,

· zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln zł; ustawa przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.

Od 19 grudnia, czyli od momentu kiedy zaczęły obowiązywać przepisy zawarte w Tarczy Branżowej, do końca grudnia 2020 r.:

· wnioski o dotację do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej złożyło 40 tys. 141 przedsiębiorców,

· wnioski w sprawie otrzymania 2 tys. zł dopłaty do wynagrodzeń złożyło 5 tys. 534 przedsiębiorców.

Ochrona miejsc pracy

Przygotowano pakiet specjalnych rozwiązań prawnych adresowanych do przedsiębiorców i pracowników, którzy odczuwają negatywne skutki ekonomiczne spowodowane pandemią Covid-19. Wojewódzkie urzędy pracy przyznały już dofinansowanie na kwotę 11,9 mld zł, a powiatowe urzędy pracy przekazały wsparcie na kwotę 15,5 mld zł. To daje w sumie 27,4 mld zł, które zostały przeznaczone na ochronę ok. 6,5 mln miejsc pracy.

W ramach instrumentów Tarczy Antykryzysowej do połowy grudnia br.:

- 1,7 mln miejsc pracy objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy wsparto dofinansowaniem ze środków FGŚP na kwotę 6,8 mld zł;

- 1,2 mln miejsc pracy ochroniono dzięki wsparciu z FGŚP w ramach świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na kwotę ponad 5,1 mld zł;

- 1,9 mln mikroprzedsiębiorcom przyznano pożyczki na kwotę 9,3 mld zł;

- 1,4 mln pracowników otrzymało pomoc w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników na kwotę 4,5 mld zł;

- 0,3 mln samozatrudnionych otrzymało dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę 1,7 mld zł.





Polski Bon Turystyczny

Program ruszył 1 sierpnia 2020 r. i będzie trwał do 31 marca 2022 r. Spodziewane wsparcie dla branży turystycznej dzięki temu narzędziu wyniesie ponad 3,5 mld zł. Ma z niego skorzystać ok. 6,5 mln dzieci w całej Polsce. Do 31 grudnia br. przyznano już 1,1 mln bonów o łącznej wartości 971 mln zł. Zarejestrowano 324 tys. płatności przy użyciu bonu na łączną wartość 238 mln zł, a także ponad 18 tys. podmiotów gospodarczych, u których można ich dokonywać.

Bon Turystyczny to pomoc skierowana zarówno do polskich rodzin, jak i do polskiej turystyki, która szczególnie mocno odczuła skutki pandemii. Na wprowadzeniu Bonu korzystają przedsiębiorstwa turystyczne, które mają w swojej ofercie produkty (usługi, pakiety usług), adresowane do tej grupy odbiorców. Bon ma zwiększyć poziom aktywności turystycznej społeczeństwa, a także wpłynąć na zmianę sposobu spędzania wolnego czasu.

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus to bardzo korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla najmniejszych firm, nieosiągających dużych przychodów. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni w roku (w sytuacji gdy działalność nie była prowadzona przez cały rok, limit przychodów jest proporcjonalny do czasu jej prowadzenia).

To dobrowolne rozwiązanie umożliwiające opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, uzależnionych od wysokości uzyskanego rok wcześniej dochodu. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód za 2020 r. nie przekroczy 120 tys. zł, będą mogli jeszcze przez cały styczeń 2021 r. składać deklaracje w sprawie opłacania Małego ZUS-u Plus.

W 2020 r. z tego rozwiązania skorzystało już ponad 280 tys. firm. Szacuje się, że w ten sposób w przyszłym roku przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić ponad 1 mld zł.

Pakiet mieszkaniowy

Komplet rozwiązań wspierających rozwój mieszkalnictwa. Obejmuje także zmiany z zakresu Prawa budowlanego, które umożliwią cyfryzację wielu procedur. Impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19.

Udogodnienia, jakie zostaną wprowadzone w ramach Pakietu mieszkaniowego, to m.in.:

· Dodatki do dodatków mieszkaniowych:

- dopłaty będą mogli otrzymać najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych

- dopłaty wyniosą maksymalnie 1.500 zł miesięcznie (75% czynszu) i będą wypłacane przez 6 miesięcy

- wnioski będzie można składać nie później niż do 31 marca 2021 r. finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

· Społeczne Budownictwo Czynszowe:

- wyższe granty z Funduszu Dopłat dla gmin na partycypację w budowie z SIM/TBS z 20% na 35%

- premie remontowe na budynki SIM/TBS starsze niż 20 lat

- wsparcie gmin w zakładaniu SIM/TBS; nowy Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

· Budownictwo Komunalne:

- podwyższenie wysokości finansowego wsparcia (kz 35%-55% do 50%-80%)

- zwiększenie nakładów na remonty istniejącego zasobu budynków komunalnych, które ze względu na stan techniczny nie są użytkowane

- finansowanie powierzchni wspólnych dla seniorów

· Książeczki mieszkaniowe:

- dodanie nowych tytułów wydatkowych umożliwiających uzyskanie premii gwarancyjnej (np. na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, opłatę za użytkowanie wieczyste)

- wprowadzenie mechanizmu zarejestrowania książeczki mieszkaniowej w banku prowadzącym obsługę rachunku w celu dalszych działań pozwalających w przyszłości określić zamknięte ramy czasowe ponoszenia wydatków budżetowych z tytułu refundacji premii gwarancyjnych

· Możliwość załatwienia niektórych kategorii spraw z zakresu prawa budowlanego przez internet wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zgłoszenia robót budowlanych (niewymagających dołączenia projektów), wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia rozbiórki.

