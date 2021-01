Szkolenia z dofinansowaniem unijnym. Wydłużono terminy

Więcej czasu na zgłoszenie się na szkolenia

Wydłużono terminy przyjmowania zgłoszeń na szkolenia i doradztwo w ramach „Kompetencje dla sektorów. Zadanie COVID-19”.

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o zwrot części kosztów usług szkoleniowych i doradczych, które pomagają w prowadzeniu firmy w czasie pandemii. Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto, a budżet projektu finansowanego z UE to ok. 60 mln zł.





Polecamy: PPK Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Wsparcie obejmuje przedsiębiorców z sektorów:

finansowego, IT, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, kompetencji w handlu, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, przemysłu lotniczo-kosmicznego, chemicznego, motoryzacyjnego, usług rozwojowych.

Jak zgłosić się na szkolenie?

Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy na stronie PARP.

„Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców” to działanie finansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest likwidacja negatywnych skutków pandemii, która pogorszyła sytuację wielu firm. Dofinansowanie w projekcie obejmuje usługi rozwojowe wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA