Galerie handlowe otwarte, ale klientów mniej

Galerie handlowe otwarte

Jak poinformowali Polska Rada Centrów Handlowych oraz Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług odwiedzalność galerii w sobotę była ok. 30 proc. niższa rok do roku.

"Odwiedzalność w sobotę była 30 proc. niższa rdr. W porównaniu z analogiczną sobotą 2019 roku odwiedzalność wyniosła 73 proc., a w porównaniu do Black Friday z ubiegłego roku wyniosła 78 proc." - przekazałą Justyna Kur, wiceprezes PRCH i wiceprezes Apsys Polska.





Ruch w małych i średnich centrach handlowych był na poziomie 73 proc. w stosunku do analogicznej soboty 2019 r., a w dużych i bardzo dużych na poziomie 72 proc. Klienci nadal podchodzą do tradycyjnych zakupów z rezerwą, co widać po obniżonym ruchu w sklepach stacjonarnych.

Polecamy: PPK Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

Jakie obostrzenia sanitarne obowiązują w galeriach handlowych?

Galerie handlowe zostały otwarte w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Obowiązują m.in. limity osób: w sklepach mających ponad 100 m kw. to jeden klient na 15 m kw., a w sklepach do 100 m kw. - jeden klient na 10 m kw.

"Dokładamy wszelkich starań, by przestrzeń w obiektach handlowych była bezpieczna" - powiedziała Anna Malcharek, wiceprezes PRCH, dyrektor zarządzający Gemini Holding.

Przedstawiciele PRCH i ZPPHiU zaapelowali o stosowanie reżimu sanitarnego przez klientów. Zachęcają m.in. do szybkich zakupów, płatności bezgotówkowych, przychodzenia w pojedynkę, trzymania dystansu.

W Polsce działa ponad 570 galerii handlowych.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA