Wytyczne dla ośrodków narciarskich i lodowisk na czas pandemii

Koronawirus zamroził sporty zimowe

Sektor sportów i rekreacji zimowej został już doświadczony przez epidemię w okresie wiosennego lockdownu, który przypadł na zakończenie sezonu zimowego 2019/2020. Należy mieć na uwadze, że sam sektor generuje pozytywny efekt mnożnikowy dla szeregu branż powiązanych (szeroko rozumiana turystyka, hotelarstwo, gastronomia, producenci sprzętu i infrastruktury sportowej, wypożyczalnie, ubezpieczenia, transport, lokalni producenci upominków, czy branża spożywcza). Całość wydatków Polaków na wyjazdy narciarskie i sprzęt szacowany był w 2018 roku na około 3 mld złotych. Rynek ten stale rośnie, a polskie stacje narciarskie rozwijane były i są w kolejnych miejscowościach.

Ponadto sektor jest niezwykle istotny dla górskich miejscowości turystycznych i ich mieszkańców. Wiele z tych terenów (głównie południowego pogranicza Polski) są obszarami o mniejszym poziomie generowanego produktu krajowego brutto, czy wyższego poziomu bezrobocia. Sezon zimowy jest dla nich okresem, który pozwala wygenerować zysk na cały rok. Lockdown sektora w sezonie zimowym, spowodowałby kryzys gospodarczy i społeczny tych terenów i ich mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę zimową sfinansowane są z wieloletnich kredytów inwestycyjnych. Ograniczenie działania branży zachwiałoby rentownościom tych projektów, a tym samym odbiłoby się na kondycji sektora bankowego.





Każdy przedsiębiorca realizujący usługi w swojej branży, powinien wdrożyć odpowiednie rozwiązania i zalecenia z poniższego katalogu, które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo klientów, turystów oraz pracowników, znacząco ograniczając ryzyko zarażenia koronawirusem w okresie występowania dalszego ryzyka epidemiologicznego na terenie Kraju.

Rekomendacje dla ośrodków narciarskich

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie ośrodka narciarskiego



1. Zapewnienie aby jednoczesna liczba osób korzystających z danego wagonu/gondoli/kanapy kolejki krzesełkowej była nie większa niż 75% dostępnych miejsc. Wymóg nie jest stosowany wobec osób zamieszkujących razem.

2. Obowiązek ciągłego przebywania przez klientów w wagonach/gondolach/kanapach kolejki krzesełkowej w rękawicach, maskach lub kominiarkach podczas podróży. Zalecenie nie ściągania gogli narciarskich.

3. Uniemożliwienie zamykania chroniących przed wiatrem i opadami osłon kanap kolejek krzesełkowych.

4. Uniemożliwienie zamykania okien w gondolach/wagonach, tak aby zapewnić jak największe wietrzenie przestrzeni.

5. Zachowanie minimalnej 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejkach do wyciągu poprzez odpowiednie, fizyczne wytyczenie ścieżki (korytarzy) dla osób oczekujących na wejście. Znaczące wydłużenie korytarzy, aby nie doprowadzać do tłoczenia się turystów przy końcu kolejki oczekujących.

6. Obowiązek ciągłego przebywania przez klientów w kolejce osób oczekujących na wejście na wyciąg w rękawicach, maskach lub kominiarkach. Zalecenie nie ściągania gogli narciarskich.

7. Rekomendacja wydłużenia godzin działania ośrodków, celem zmniejszenia tłoków na stokach.

8. Zaleca się umieszczenie na terenie ośrodka stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla narciarzy.