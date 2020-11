ZUS poinformuje przedsiębiorcę o zadłużeniu

Zadłużenie w ZUS

ZUS rozpoczął przekazywanie informacji o zadłużeniach płatników składek. Została przygotowana wg stanu na dzień 31 października. Urząd podał w niej należne składki, które powinny zostać opłacone do 30 listopada 2020 r.

Niewielkie kwoty zaległości mogą być spłacone wraz z bieżącymi składkami. W przypadku większych długów płatnik może wystąpić z wnioskiem o raty. Doradcy pomogą także w wypełnieniu wniosku i niezbędnych dokumentów.





Jak policzyć odsetki za zwłokę?

Do podanej kwoty składek trzeba doliczyć odsetki za zwłokę.

„Można to zrobić za pomocą kalkulatora odsetkowego, który jest udostępniony na stronie internetowej ZUS w zakładce +Firmy+. Jeśli ktoś opłacił składki i ma wątpliwości co do kwoty należności wskazanej w informacji, może sprawdzić aktualny stan rozliczeń z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) w Panelu płatnika, w zakładce +Salda bieżące+” - mówi Agata Wiśniewska-Półtorak, dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów w Centrali ZUS.

Jak uniknąć egzekucji?

Spłata zaległości do końca listopada 2020 r. albo złożenie wniosku o raty, podpisanie umowy i realizacja układu ratalnego ograniczy narastanie długu i pozwoli na uniknięcie egzekucji. Ważne jest, by płatnicy składek z większym zadłużeniem podjęli kontakt z ZUS. Pozwoli to na dobranie takiego planu działania, który będzie możliwy do udźwignięcia przez firmę. Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Firmy”.

Najwięcej zadłużonych w mazowieckiem

Na 400 tys. podmiotów, dla których wygenerowano na PUE informację o zadłużeniu, aż 88,5 tys. znajduje się w województwie mazowieckim. 72 tysiące to płatnicy składek z terenu działania 3 warszawskich oddziałów ZUS. W innych regionach liczby są mniejsze. Północne Mazowsze, które obsługuje płocki oddział ZUS, to ok. 7 tys. płatników składek, dla których wygenerowano takie zawiadomienie. Z kolei w regionie radomskiego ZUS jest to już tylko niecałe 5,5 tys., a siedleckiego mniej niż 4 tys.

Wsparcie dla przedsiębiorców

W tym trudnym okresie pandemii koronawirusa przedsiębiorcy oraz firmy mogą liczyć na różne formy wsparcia. Oprócz zwolnienia ze składek i wypłaty świadczenia postojowego prowadzący firmy mogą skorzystać także z innych możliwości.

Tarcza antykryzysowa pozwala płatnikom składek skorzystać z odroczenia składek lub rozłożenia ich na raty bez dodatkowych kosztów, czyli bez opłaty prolongacyjnej. Obie ulgi obejmują składki za okres od stycznia 2020 roku. Dotyczą składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy.