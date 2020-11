Szczepionka na COVID-19 będzie dostępna wczesną wiosną

Szczepionka na COVID-19 wkrótce dostępna

Premier Mateusz Morawiecki poinformował. że jest szansa na wygraną z koronawirusem. Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer oraz niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech SE opracowali projekt szczepionki przeciwko Covid-19. Szczepionka ma w tym momencie ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji.

Kiedy szczepionka na COVID-19 będzie w Polsce?

Polska ma otrzymać ponad 20 mln dawek szczepionki. Masowe szczepienia mają się rozpocząć wiosną przyszłego roku, lub nawet wcześniej. Jak podkreślił premier, podczas posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, zarządził przygotowanie na przyszły rok infrastruktury na masowe szczepienia. "Chcemy zdobyć i użyć szczepionki najszybciej jak to możliwe, najpewniej wiosną przyszłego roku. Dzięki odpowiedniemu, wczesnemu planowaniu, będziemy na nią przygotowani".

Dostęp do szczepionki na równo z innymi krajami UE

Poprzez podpisane umowy - Polska razem z innymi krajami UE ma równe prawo do korzystania ze szczepionek na COVID-19 na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. Zarówno do Polski jak i do innych krajów UE szczepionka trafi w tym samym momencie. Obecnie trwają prace dotyczące logistyki i dystrybucji szczepionki. Szczepionka na COVID-19 wymaga specjalnych warunków przechowywania (-80 stopni Celsjusza), stąd wymagane będą chłodnie do jej magazynowania.

W Ministerstwie Zdrowia powołany został zespół, który decyduje o kwestiach zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 dla Polski.

Negocjacje z firmami farmaceutycznymi

Proces negocjacyjny w sprawie zakupu szczepionek ma ściśle określony harmonogram:

Zanim zostanie wynegocjowana umowa zakupu z wyprzedzeniem (tzw. APA), zespół negocjacyjny prowadzi wstępne rozmowy z przedsiębiorstwem, aby dowiedzieć się, czy uzasadnione jest podjęcie szczegółowych negocjacji.

W przypadku osiągnięcia wspólnego porozumienia dotyczącego listy warunków, do przedsiębiorstwa wysyła się zaproszenie do składania ofert.

Przedsiębiorstwo musi następnie przedłożyć ofertę. APA zostaje zawarta, kiedy obie strony sfinalizują prace związane z umową. Jest to omawiane i uzgadniane z komitetem sterującym. Zawarcie APA wymaga zatwierdzenia przez Komisję. Jeżeli APA nakłada na państwa członkowskie obowiązek zakupu dawek szczepionki (nawet jeżeli w APA uwzględniono dodatkowe opcjonalne dawki), kraju UE mają 5 dni roboczych na powiadomienie, czy chcą zrezygnować.

Umowa zostaje podpisana tylko wtedy, gdy co najmniej cztery państwa członkowskie są gotowe do związania się umową. Jeżeli w APA przewiduje się jedynie możliwość zakupu przez państwa członkowskie dawek szczepionki w późniejszym terminie, Komisja może zatwierdzić i podpisać APA bezpośrednio z danym przedsiębiorstwem.

Państwa członkowskie mogą w późniejszym terminie zdecydować, czy skorzystać z tej możliwości. To kraje UE są odpowiedzialne za zakup szczepionek, gdy staną się one dostępne. Ilości zadeklarowanych szczepionek mogą być modyfikowane na podstawie specjalnej procedury, która umożliwia zrzeczenie się pewnej ilości szczepionek przez niektóre z państw na rzecz innych krajów biorących udział w umowie.

Dostępność szczepionek będzie możliwa jedynie po otrzymaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przez Europejską Agencję Leków.

Czy szczepionka na COVID-19 będzie obowiązkowa?

Przyjęcie szczepionki będzie dobrowolne. Jak podkreślił premier Morawiecki szczepionka na koronawirusa będzie dostępna tylko dla chętnych. W pierwszej kolejności szczepionki powinny trafić do seniorów, służby zdrowia i formacji mundurowych.

"Szczepionka będzie dostępna oczywiście dla chętnych, ale chcemy, żeby była ona dostępna w bardzo dużym wymiarze, tak, żeby możliwe wszyscy, w jak najkrótszym czasie mogli się zaszczepić" - powiedział premier.

