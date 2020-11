Koronawirus: kiedy zostaną otwarte sklepy meblowe?

Zamknięte galerie i sklepy meblowe

Pomimo, że w rozporządzeniu rządu przewidywano wyjątek dla sklepów meblowych, które pomimo zamknięcia galerii handlowych mogłyby być otwarte, to jednak ostatecznie nie zdecydowano się na ten krok. Oznacza to, że duże sklepy meblowe znajdujące się w galeriach i parkach handlowych czy same mające powierzchnię ponad 2 tys. metrów kw. zostały zamknięte. W galeriach otwarte są tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie, sklepy z artykułami dla zwierząt, sklepy budowlane oraz saloniki prawe i księgarnie.

Kiedy sklepy meblowe mogą być otwarte?

Jak poinformował wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin: "Wkrótce, być może jeszcze w tym tygodniu, możliwe będzie otwarcie sklepów meblowych". Dodał, że w poniedziałek (09.11.20) będzie rozmawiał z przedstawicielami tej branży.

"Jeżeli uda nam się wypracować odpowiednie rozwiązania sanitarne, a równocześnie unikniemy generalnego lockdownu, to być może już wkrótce sklepy meblowe będą dostępne dla klientów" - powiedział Gowin.

Czy w sklepach meblowych będą nowe obostrzenia sanitarne?

Jak podkreślił Gowin - resort rozwoju nie chciał zamykania sklepów meblowych, jednak przeważyło stanowisko resortu zdrowia. Resort proponował, aby sklepy były otwarte, jednak ministerstwo zdrowia stało na stanowisku, że stwarzają spore zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa. Przeważyło zdanie ministerstwa zdrowia” - powiedział wicepremier. Jeżeli uda się wypracować nowe zasady pracy jest możliwe, że sklepy zostaną otwarte w tym tygodniu.

