Polskie firmy sprzeciwiają się wprowadzeniu konfiskaty prewencyjnej

Konfiskata prewencyjna opiera się na założeniu, że nie będzie mieć znaczenia, kto obecnie jest właścicielem majątku. Ważne będzie natomiast to, czy należał on wcześniej do osoby, której postawiono zarzuty prokuratorskie lub wobec której toczy się postępowanie w sądzie. Ciężar dowodu w związku z legalnością pochodzenia majątku ma spoczywać na obywatelu. W ten sposób de facto likwidacji ulega zasada domniemania niewinności, a zamiast niej wprowadza się domniemanie winy. Jest to w sposób oczywisty sprzeczne z polskim i europejskim porządkiem prawnym, łamie też art. 46 Konstytucji RP. W przypadku przedsiębiorców taka zasada idzie w poprzek jednej z kluczowych zasad tzw. Konstytucji Biznesu, czyli domniemania uczciwości przedsiębiorcy.

Z perspektywy przedsiębiorców, wprowadzenie konfiskaty prewencyjnej może oznaczać destabilizację obrotu prawnego, zwiększenie kosztów i ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, również wśród najmniejszych przedsiębiorców. Może być także czynnikiem zniechęcającym przedsiębiorców zagranicznych do inwestowania w Polsce i prowadzić do spadku atrakcyjności inwestycyjnej Polski.





Konfiskata prewencyjna to dalsze spowolnienie gospodarki

Ryzyko przepadku mienia, w tym mienia nabytego w dobrej wierze od nieuczciwego kontrahenta, będzie obciążać wszystkich uczestników obrotu, powodując spadek zaufania i zwiększenie kosztów bieżącej oceny ryzyka, a także tworząc dodatkowe bariery w procesie negocjacji i kontraktowania. Przełoży się to na dalsze spowolnienie rozwoju gospodarczego, już dotkniętego skutkami pandemii COVID-19.

Naruszenie zakazu działania prawa wstecz

Przepisy o konfiskacie prewencyjnej byłyby ponadto sprzeczne z Konstytucją RP, w tym z zasadą domniemania niewinności (to przedsiębiorcy mieliby wykazywać legalność pochodzenia mienia) oraz

z konstytucyjnymi standardami orzekania przepadku, który zgodnie z art. 46 ustawy zasadniczej wymaga prawomocnego orzeczenia sądu. Dodatkowo, gdyby ustawa objęła mienie nabyte przed jej wejściem w życie, mielibyśmy do czynienia z naruszeniem zakazu działania prawa wstecz, czyli jednej z fundamentalnych zasad prawa karnego.

W efekcie ustawa przyniosłaby wiele niepowetowanych szkód, których nie zniwelowałyby iluzoryczne zyski. Walka z przestępczością nie może się odbywać kosztem uczciwych obywateli! – piszą organizacje zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości.

Przypominamy wciąż aktualny fragment apelu z 4 maja 2020 do Ministerstwa Sprawiedliwości o przerwanie prac nad przepisami o konfiskacie prewencyjnej: